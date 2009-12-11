DTP'nin kapatılmasına tepkiler

T24 - Anayasa Mahkemesi'nin DTP'nin kapatılması kararını açıklamasının ardından ilk değerlendirme AKP'den Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ve AKP Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. AKP'li Fırat kararı "dağıtıcı" bulduğunu söylerken, Elitaş ise "Karara herkes saygı duymalı" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'de konuyla ilgili olarak karara saygı duyulması gerektiği ve terörün amaçlarına hizmet edecek tartışmalardan özenle kaçılmasını istedi. CHP'den konuyla ilgili olaraksa parti sözcüsü ve genel sayman Mustafa Özyürek, kararın doğru olduğunu ifade edip, "DTP keşke terör örgütü PKK ile arasına mesafe koysaydı" dedi.



Bahçeli: Mahkeme kararı saygıyla karşılanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Yüce mahkemenin bu kararını herkesin saygıyla karşılaması ve içinden geçilmekte olunan nazik dönemde bölücü terörün amaçlarına hizmet edecek tartışmalardan özenle kaçınmasını'' istedi.



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



''İki yılı aşkın bir mesai sonrası, Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin faaliyetlerinde uyulacak esaslar hakkında Anayasamızda ve Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan hükümler uyarınca bir inceleme yapmış ve DTP'nin terör ve şiddetle ilişkisi ve bölünmez bütünlük aleyhindeki faaliyetlerin odağı olduğunu tespitinde bulunarak bu partinin temelli kapatılmasına karar vermiştir.

Yüce mahkemenin kararının açıklanması ile DTP'nin siyasi faaliyetleri son bulmuş ve malları Hazineye devredilmiştir. Bugün itibariyle kapatılan DTP'ye mensup milletvekilleri bağımsız milletvekili haline gelmişlerdir.''

AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat:

"Süreci mutlaka etkileyecektir. Türkiye’de maalesef siyasi partiler mezarlığı, dünyadaki en zengin siyasi parti kapatmaya sahip ülke Türkiye. Yasal değişiklerin yapılması lazım. Ancak hukuku daha geniş anlamlı, çağın anlayışı içinde yorumladıkları takdirde beklide yasal değişiklere gerek kalmaz. Daha mantıklı ve hukuka uygun çizgiye çekilmesi mümkündür. Ama Anayasa Mahkememiz aldığı kararlarla genelde dağıtıcı yönde yorum yaptığını görüyoruz.



Sayın Ahmet Türk, siyaseten problemleri çözmenin yanında olan bir kişi. Aysel Tuğluk hakkındaki hangi deliller nedeniyle yasaklamaya gidildiğini söyleyebilmem mümkün değil.

Siyaset yalnızca parlamentoda yapılan bir eylem değildir. Partilerin kapatılmasının ve yasaklamaların bu kadar şiddetli hale getirilmesinin çok faydalı olduğu kanısında değilim"



AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş:



"Siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız. Kapatılacağı mekan halktır. Ama karara herkes saygı duymalı. Herkes karara uymak mecburiyetindedir"

CHP'li Özyürek: Hukuki açıdan doğru bir karar

CHP Sözcüsü ve Genel Sayman Mustafa Özyürek, Anayasa Mahkemesi'nin DTP'nin kapatılmasına ilişkin kararının ''hukuki açıdan doğru bir karar'' olduğunu söyledi.



Özyürek, DTP'nin temelli kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi partilerin kapatılmasından yana olmadıklarını ancak partilerin de hukuk kurallarına uymalarının gerektiğini söyledi. Özyürek, şunları kaydetti:



''Tabii ki bir partinin kapatılmasını istemeyiz ancak keşke DTP terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyabilseydi. Onun şiddet uygulamalarına yandaş olmasaydı ve bugünkü durum ortaya çıkmasaydı. Ama Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi'nin, hukuken başka bir karar vermesi zordu. Bu kararı istemeyenler de siyasi açıdan değerlendirme yapıyorlardı. Hukuki açıdan başka bir kararın verilmesinin zor olduğunu herkes söylüyordu. Terörle yandaş olan bir parti kabul edilemez. Bu bizim yasalarımız açısından da böyle Avrupa'da da böyle.''



DTP'nin kapatılmasının ardından siyasi gelişmelerin yaşanabileceğini de belirten Özyürek, bu gelişmelerin Türkiye'nin huzurunu bozacak nitelikte olmamasını dilediklerini vurguladı. Özyürek, ''Tepkiler huzuru bozacak nitelikte olursa bu hükümetin görevidir. Gereğini yapacağına inanıyoruz. Herkese sükunet tavsiye ediyoruz. Anayasa Mahkemesi hukuki açıdan üstüne düşen görevi yapmıştır'' diye konuştu.

