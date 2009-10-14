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DTP'nin kaderi ay sonunda belli olacak

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, DTP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili raporların bu ay sonunda tamamlanacağını söyledi.

14 Ekim 2009 03:00

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, DTP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili olarak, raportörlerin bu ay sonuna kadar raporlarını tamamlayacaklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesi üyeleri, raportör raporunu okuduktan sonra Başkan Kılıç, toplantı için bir gün belirleyecek. Toplantıda, kritiki önem taşıyan DTP'nin kapatılıp kapatılmaması hakkında karar verilecek.

DTP'ye kapatma davası

Yargıtay Başsavcılığı, DTP hakkında 15 Kasım 2007'de, AKP'ye kapatma davasından da önce 'bölücü faaliyetlerin odağı haline geldiği' suçlamasıyla Anayasa Mahkemesi'ne temelli kapatma davası açmıştı.

Başsavcılık, aralarında sekiz milletvekili ile  birçok belediye başkanının da bulunduğu 221 parti yönetici ve üyesi hakkında beş yıllık siyasi yasak talebinde bulunmuştu.

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