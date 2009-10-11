DTP'nin belediyelerine operasyon

DTP'li belediyelere bağlı şirketlerde yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Van, Elazığ ve Mardin'de 8 Ekimde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında Diyar AŞ genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve şirket yöneticileri, Van Belediyesi başkan danışmanı ve belediye yetkilileri, diğer belediyelerin yetkilileri ile bazı özel şirket yetkililerinin de bulunduğu 35 kişi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.







Zanlıların nöbetçi savcılıkta ifadelerinin alınmasına başlandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Diyar AŞ'ye güneydoğu bölge belediye idarelerince usulsüz yöntemlerle ihaleler verildiği, ihalelerde rekabet şartlarının şirket ve idare yetkililerince bertaraf edildiğine ilişkin iddiaları içeren bilgiler alındığı belirtildi.

İddiaları içeren bilgilerle ilgili Diyar AŞ yetkililerinin ihaleler sürecindeki eylemlerinin tespit edilmesi amacıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçen yılın kasım ayından bugüne kadar çalışma yapıldığı kaydedildi.

Diyar AŞ yetkililerinin katıldığı ihalelerde belediye idarelerindeki yetkili kişilerle koordineli çalıştığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''İhaleler için gerekli rekabet şartları tesis edilmeden, bazı durumlarda ise ihale onayı çıkmadan mal teslimi sağlama yöntemiyle veya açık ihalelerde katılımcı firmalarla fiyatlar ve şartlar konusunda gizli anlaşmalar sağlayarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Van Belediye Başkanlığı, Batman Belediye Başkanlığı, Diyarbakır ilçelerinden Kayapınar, Bağlar, Çınar, Bismil, Kocaköy, Mardin ilçelerinden Kızıltepe ve Mazıdağı belediye başkanlıkları, Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçe belediye başkanlıkları ile Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü idarelerince yoğunlukla 2009 yılında yapılan altyapı, temizlik ve peyzaj işlerini içeren 18 ayrı ihale sürecinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na muhalefet edildiği, mal ve hizmet alımlarına fesat karıştırıldığı tespit edilmiştir. Zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda ihale dokümanı, fatura, sevk irsaliyesi, sözleşmeler, farklı firmalara ait kaşeler, 9 bilgisayar ele geçirilmiş, ilgili idarelerden soruşturmaya konu ihalelere ilişkin dosyalar temin edilerek el konulmuştur.''

Açıklamada, zanlıların ''suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, örgüt faaliyetleri kapsamında kamu ihalelerine fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma'' suçlarından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.