DTP'lilerin oturma eylemi başladı

Diyarbakır'da aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu DTP'li grup, Abdullah Öcalan'a cezaevinde kötü davranıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlattı.Batıkent Meydanı'nda kurulan çadırlardaki oturma eylemi öncesinde DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan, hazırlanan basın açıklamasını okudu. Basın açıklaması sırasında, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atıldı.Açıklama sonrasında DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna ve DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in aralarında bulunduğu topluluk, 2 gün sürecek olan oturma eylemine başladı. Yurt dışında olduğu bildirilen DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün ise oturma eylemine daha sonra katılacağı belirtildi.Oturma eyleminin başladığı meydanda ise çoğunluğu çocuklardan oluşan bir grup araç lastiği yakarak, terör örgütü lehine sloganlar attı.