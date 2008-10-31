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DTP'lilere gözaltı

Bingöl'de, DTP İl Başkanı Yavuz Kıtay ve DTP Parti Meclisi Üyesi Hasan Özgüneş'in de arasında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

31 Ekim 2008 02:00

Bingöl'de, DTP İl Başkanı Yavuz Kıtay ve DTP Parti Meclisi Üyesi Hasan Özgüneş'in de arasında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, DTP İl Başkanlığınca 20 Ekimde Genç Caddesi'nde düzenlenen ve terör örgütü elebaşının posterinin açılıp, lehine sloganların atıldığı basın açıklamasına katıldığı tespit edilen DTP İl Başkanı Yavuz Kıtay, DTP Parti Meclisi Üyesi Hasan Özgüneş ile eski DTP İl Başkanı Mehmet Emin Acar'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi dün gece yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, Bingöl 1 Nolu Sağlık Ocağında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.
Bu arada, adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi. 

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