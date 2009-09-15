DTP'liler yeniden Kuzey Irak'a gitti

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna'nın yanı sıra milletvekilleri Sebahat Tuncel, Hatip Dicle, Sevahir Bayındır ve Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile İstanbul'dan Süleymaniye'ye gitti.

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyine yapacakları ziyareti değerlendirdi.

Türk, "Amacımız, çabamız gerçekten barışçıl bir sürecin gelişmesi, yaşanan acılı süreçlerin sona ermesidir" dedi.

Ahmet Türk, "Bizler de bu çalışmaların başarılı bir şekilde sonuçlanması konusunda çaba gösteriyoruz. Türkiye'de birçok sivil toplum örgütü, meslek örgütü ile bu konuda yapılabilecek çalışmalar ve katkılar üzerinde tartıştık, konuştuk. Tabii ki, Kürt sorunu aslında bir Türkiye sorunu ama diğer taraftan da bugün farklı bölgelerde, farklı ülkelerde yaşayan Kürtler de var" diye konuştu.

Türk sözlerine, "Irak Kürtlerinin bu barışçıl sürece katkısını sağlamaya yönelik hem sayın Cumhurbaşkanı Celal Talabani, hem Kürt Federe Yönetimi Başkanı sayın Mesud Barzani ile görüşüp düşüncelerini almak istiyoruz. Bu süreçte neleri yapabiliriz, barışçıl bir sürecin gelişmesi için nasıl katkıları olur... Yine Türkiye'de ve özellikle Orta Doğu halkları arasında barışın, kardeşliğin gelişmesi için hangi hassasiyetler üzerinde durmamız gerekir gibi konularda kendilerinin düşüncelerini alacağız. Bizim düşüncelerimizi aktaracağız. Amacımız, çabamız gerçekten barışçıl bir sürecin gelişmesi, yaşanan acılı süreçlerin sona ermesidir. 30 yıllık çatışmalı sürecin tamamen bitmesi ama Kürtlerin de yaşadıkları bu topraklarda daha özgür, daha eşit ve daha katılımcı bir noktada olmasıdır" diye devam etti.

"Diyalog sürecidir"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Türk, "Somut talepleriniz olacak mı?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Bu bir diyalogtur, diyalog sürecidir. Şu anda hükümet tarafından da hazırlanmış bir yol haritası, bir proje yok. Burada önemli olan, bence, bu sorunu çözmeye yönelik niyetlerin ortaya çıkmasıdır, bu konuda ciddiyetin ortaya çıkmasıdır. Biz bu konuda kararlıyız, kararlılıkla barış içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümetin de daha cesur, daha kararlı olmasını istiyoruz. Ben her zaman sorunlarımızın iç dinamiklerle çözülmesini arzu eden, o şekilde bakan bir insanım ama günümüzdeki sorunlar bazen komşu ülkeleri de bazen tüm dünyayı da ilgilendiren sorunlar olarak önümüze geliyor. Bu bir çalışmadır, bu çalışmanın başarılı olmasını umut ediyoruz."

Türk, bir gazetecinin "demokratik açılım konusunda TBMM'de kapalı oturum yapılacağını, buna MHP'nin karşı çıktığını, bu konuda kendi düşüncesinin ne olduğunu" sorması üzerine, "Günümüz dünyasında, çağdaş demokratik ülkelerde olduğu gibi, TBMM açık oturumlar yaparak her şeyi tartışabilmelidir. Yine başka yerlere baktığımızda hiçbir demokratik ülkede kapalı oturumlar yapılmaz. Halktan saklayacağımız bir şey yok. Bizim niyetimiz halkımızın, halklarımızın sevgiyle kucaklaşmasıdır. Bunun için halkın iradesi ile gelmiş olan insanların özgürce düşüncelerini ortaya koyması ve bunları toplumla paylaşmasıdır" şeklinde konuştu.

Ahmet Türk, bir soru üzerine de Irak'ın kuzeyine yönelik ziyaretinin Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceğini ve bayramda döneceklerini bildirdi.