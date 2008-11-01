DTP'liler Van'ı karıştırdı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın partisinin merkez ilçe kongresine katılıp, çeşitli açılışlar yapmak için gittiği Van'da, DTP'liler protesto gösterisinde bulundu. Araçları yakan göstericiler polisle çatıştı. Polis, kendilerine taş atan göstericileri dağıtmak için havaya ateş açarken, biber gazı kullandı.Erdoğan'ın Van'a gelişini protesto etmek isteyen DTP'liler saat 10.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan DTP il binası önünde toplanmaya başladı. DTP Van Milletvekili Özdal Uçer ve Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Gülcihan Şimşek parti binasında bulunurken yaklaşık 150 kişi parti önünde toplandı. Van Emniyet Müdürü M.Salih Kesmez, DTP önüne giderek burada parti yönetcileriyle görüşüp sakin olmalarını istedi. Toplanan grubu dağıtmaya güçleri olduğunu, ancak kimsenin zarar görmesini istemediklerini söyleyen Kesmez, yasadışı bir grişimde bulunulmamasını istedi.DTP yönetcileri de seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Parti binasının bulunduğu bölgede esnafların kepenklerini kapattıkları gözlenirken, saat 11.30 sıralarında Cumuhriyet Caddesi'nin arka sokaklarında toplanan iki ayrı grup, Başbakan Erdoğan aleyhine slogan atmaya başladı.Polisin 'dağılın' uyarısına, göstericiler kaldırımlardan söktükleri taşları polise atarak yanıt verdi. Bunun üzerine polis, göstericileri dağıtmak için havaya ateş açarak, biber gazı kullandı. Bu sırada Başbakan Erdoğan'ın uçağı Van Ferit Melen Havaalanı'na iniş yaptı. Polis, DTP'nin bulunduğu sokağı abluka altına aldı.Polise Küçük Cami civarında taş ve molotfkokteylle saldıran grup, müdahale üzerine ara sokaklara ve Erdoğan'ın programının yapılacağı Cumhuriyet Caddesi Beşyol mevkisine dağılarak, eylemlerine burada devam etti.Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tören alanında konuşma yaptığı sırada, bir grup gösterici, teröristbaşı lehine slogan atarak, caddedeki kaldırım taşlarını söktü.Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, göstericileri ikna etmeye çalışırken, göstericiler Kesmez'e ve polise taşlarla saldırdı. Emniyet Müdürü Kesmez, korumalarının yardımıyla bir iş yerine sığınırken, polis, göstericileri havaya ateş ederek dağıttı.Olaylarda, çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, caddeden geçen bir kişi de göstericilerin attığı taşın kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atılan taştan bir polisin de burnu kırıldı.Ara sokaklarda eylemlerine devam eden göstericiler Başbakan Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun 200 metre aşağısındaki Sıhke Caddesinde park halinde bulunan 5 otomobili ateşe vererek, işyerlerini taşladı.Otomobilleri ters çeviren ve molotofkokteyli atarak yakan göstericiler, yanan araçları söndürmek için olay yerine gelen itfaiye aracını da sürücüsünü araçtan indirdikten sonra yaktı.Polisin müdahalesi üzerine dağılan göstericiler, eylemlerine ara sokaklarda devam ederken, yanan araçlar polisler tarafından söndürüldü.