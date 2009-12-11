DTP'liler 'Orduevi' taşladı!

T24 -

1 polis yaralı

Hakkari

Yaklaşık 3 bin kişinin yürüdüğü kalabalıktan bir grup, kent merkezinde güvenlik önlemi alan polislere havaifişek, taş ve molotofkokteyleri atması üzerine olaylar çıktı. Polis kendisine saldıran gruba müdahale etti.Kent merkezinin içlerine doğru ilerlemek isteyen göstericileri polis basınçlı su ve gözyaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştı. Ancak göstericiler kısa sürede ara sokak ve caddelere dağıldı.Buralarda toplanan 100-150 kişilik gruplarla polisler arasındaki kovalamaca uzun süre devam etti.Kent merkezinin özellikle Ordu Caddesi savaş alanına döndü. Göstericiler bazı mahalle ve ara sokaklarda barikat kurararak araçların geçişini de engelledi.Ordu Caddesi'nde bulunan Valilik Konağa ile geçiş güzergahları üzerinde bulunan Ak Parti İl binası önünde de polis geniş güvenlik önlemi aldı.Şehir Merkezin'ndeki Soydan Kavşağı'nda ise göstericiler bir çok işyerinin camlarını kırdı. Ordu Caddesi'nde bulunan Orduevi de yine göstericiler tarafından taş yağmuruna tutuldu. Aynı bölgede devam eden olaylar sırasında bir polis memuru da yaralandı.Şemdinli'de kepenkler bugün yine açılmazken, Çukurca İlçesi'nde dün akşam çıkan olayların ardından bugün (10 Aralık 2009) ilçe merkezinde kepekler açılmadı. Şemdinli'de 3 gün aradan sonra dün (9 Aralık 2009) kepenkler açılmış yaşam normale dönmüştü.Şemdinli DTP İlçe Başkanı Emrullah Öztürk, güvenlik güçleri tarafından dün gece eş zamanlı evlere yapılan baskınları protesto amaçlı kepenklerin bugün (10 Aralık 2009) kapalı olduğunu belirtti.Öztürk, gece ilçe merkezi ile Altınsu Köyü'ne yapılan operasyonlarda aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını iddia etti.