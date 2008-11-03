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DTP'liler ayağa kalktı!

DTP tarafından iki gün önce Diyarbakır'da başlatılan oturma eylemi sona erdi.

03 Kasım 2008 02:00

Diyarbakır Batıkent Meydanı'nda kurulan çadırlarda geçen cuma günü milletvekili ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu DTP'li grubun başlattığı oturma eylemi bugün bitirildi. Oturma eyleminin sona ermesi nedeniyle yazılı basın açıklamasını okuyan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, eylemlerinin 48 saat sürdüğünü belirtti.

En büyük amaçlarının kardeşliği sağlamak ve pekiştirmek olduğunu savunan Ahmet Türk, “Biz DTP olarak Türkiye'de birlikte yaşamanın mücadelesini veriyoruz. Bu birliği demokratik temelde geliştirmek ve Türkiye'yi getirildiği felaketin eşiğinden uzaklaştırmak istiyoruz” dedi.  Basın açıklamasından sonra grup dağıldı.


İki günlük oturma eylemi başladı

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