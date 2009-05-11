DTP'liler 2 günlük açlık grevi başlattı

Tunceli'de aralarında DTP yönetici ile üyelerinin bulunduğu yaklaşık 100 partili 2 günlük açlık grevi başlattı.



Terör örgütü PKK'nın sözde Türkiye Meclisi'ni oluşturup örgütün yasadışı faaliyetlerini yönetip yürüttükleri gerekçesiyle aralarında DTP'nin 2 genel başkan yardımcısı ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 52 partilinin tutuklanması ile sonuçlanan operasyonunu protesto etmek amacıyla Yeraltı Çarşısı üzerinde çadırlar kuruldu. Çadırlarda oturan ve açlık grevi başlatan grup adına açıklama yapan DTP Tunceli İl Başkanı Murat Polat, son günlerde bazı gelişmeler görüldüğünü, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı son açıklamanın iyi ancak yetersiz bir gelişme olduğunu söyledi. Polat, ‘DTP'yi susturma silahları sustur' ve ‘Diyalogun önünü aç' şiarıyla 2 günlük açlık grevi başlattıklarını, Kürt sorunun Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu belirterek şöyle konuştu:



“Cumhurbaşkanının Türkiye'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamayı önemsiyor, önemli buluyoruz. Ama henüz yeterli değil. Ancak, Kürt sorununun Türkiye'nin temel sorunu olduğunu söylemesi önemlidir. Devlet zirvesindeki kişinin böyle konuşması anlamlıdır. Ancak, bu açıklamanın gereği de yapılmalı, çatışmazlık ortamının devamı sağlanmalıdır. Bu konuda acilen projeler hazırlanmalı ve akil adamlar komisyonunun derhal kurulması gerekir. Ayrıca, demokratik Anayasa ile Kürtler'in hakları Anayasal güvenceye alınmalıdır.



Cumhurbaşkanının açıklaması bir anlamda PKK'nın ilan ettiği 1 Haziran'a kadar çatışmazlık kararına bir cevaptır. Bu anlamda Cumhurbaşkanının bu açıklamasını önemsiyoruz. Çatışma ile artık sonuç alınmaz, bu netleşti. Biz Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesini istiyoruz. Kürtler'in kültürel hakları verilmelidir. Legal anlamda siyaset yapan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Demokratik, serbest alanda insanları önü kesilir, politika yapılmasına izin verilmez ise, Kürt sorunu çözülmez. Bunlar yapılır, demokratik yollar kapatılırsa insanlara dağın yolu gösterilir. Biz demokratik yollarla siyaset yapmak istiyoruz. Eğer insanlarımızın demokratik yollarla siyaset yapmasına izin vermiyorsanız onları dağa çıkmaya teşvik ediyorsunuz anlamına gelir. Bir yandan dağdan indirmeye çalışırken insanları diğer yandan dağa çıkmayı da bir tercih olmaktan çıkarmalısınız.”



Aralarında İl Başkanı Polat ve DTP'li il yöneticilerininde bulunduğu yaklaşık 100 kişi, açıklamadan sonra açlık grevine girdi.