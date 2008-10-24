DTP'li vekilin oğlu ve yeğenine saldırı

Eskişehir'de aralarında DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in oğlu ile yeğeninin de bulunduğu 2’si kız 3 üniversite öğrenci, sokakta tanımadıkları 4 kişinin spreyli ve sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan öğrenciler hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.



İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak’ta dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Demoratik Toplum Partisi (DTP) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan oğlu 24 yaşındaki Şan Ararat Halis, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi olan yeğeni 25 yaşındaki Bahar Halis ile aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Sevda Bulut, kimliği belirsiz 4 kişinin sopalı ve spreyli saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Şan Ararat Halis, amcasının kızı Bahar Halis ve arkadaşı Sevda Bulut 112 ambulansıyla Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste gerekli tedavileri yapılan 3 öğrenci daha sonra taburcu edildi. Öğrencilerden Sevda Bulut, sokakta tanımadıkları 4 kişinin saldırısına uğradıklarını söyleyerek, “Yolda yürürken arkamızdan koşarak 4 kişi yanımıza geldi. Tanımadığımız bu 4 kişi önce ellerindeki spreyleri gözümüze doğru sıkmaya başladı. Ardından da ellerindeki beyzbol sopaları ile bize saldırdılar. Saldırganlar en çok Şan Ararat Halis’i dövdü” dedi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri saldırganların yakalanmasına çalışıldığını, olayı siyasi yönünün olup olmadığının araştırıldığını belirtti.









