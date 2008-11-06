DTP’li vekilin evine polis baskını

Batman’da polis DTP vekili Ayla Akat Ata’nın evini bastı. Ata suç duyurusunda bulundu. Polis evin Ata’ya ait olduğunu bilmiyoruz açıklaması yaptı



Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir operasyon kapsamında Hatice Çoban tarafından kiralanmış görünen evde dün gece arama yaptı. DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, kayıtlara göre danışmanı Çoban tarafından kiralanmış görünen evin kendisine ait olduğunu belirterek, polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ata, “Bu evin bana ait olduğunu Batmanlılar biliyor” dedi.



Batman Emniyet Müdürü Arif Öksüz, evin milletvekiline ait olduğunu bilmediklerini söyleyerek, “Evin, milletvekiline ait olup olmadığını doğru dürüst muhtar bile bilmiyor. Belki seçim zamanında Ayla hanım bir-iki gün kalmıştır. Evde bulduğumuz belgeleri Ayla hanım üstlenir mi? Görevlilerimiz, bazı şüphelileri kentte gözaltına almıştır. Milletvekili ile bir problemimiz yok. Evin ona ait olduğunu bilseydik kesinlikle görevliler içeri girmezdi” dedi.



Batman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün gece bir operasyon kapsamında Çamlıtepe Mahallesi’ndeki Yaşam Apartmanı'nın ikinci katında Hatice Çoban üzerinde görünün evde arama yaparak, bazı belgelere el koydu. Baskın sırasında kimsenin olmadığı bildirildi. DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, dün gece polisin arama yaptığı evin kendisine ait olduğunu söyledi. Polisin evine baskın yapmasına şaşırdığını anlatan Ata, şunları söyledi:



“Baskın sırasında kapıcı görevlilere, ‘Burası Ayla hanımın evidir’ demesine rağmen görevlilerin, kilidi aramadan, kapıyı çilingirle açmaları düşündürücüdür. Daha acı olan taraf ise görevlilerin, ‘gerekirse duvarı deler, gireriz’ söylemleridir. Bu evin bana ait olduğunu Batmanlılar biliyor. Bir süre önce DTPli Milletvekili ile Belediye Başkanına yapılan coplu saldırı nasıl sonuçsuz kaldıysa bu olay da örtbas edilecektir. Çilingirle kırılan kapının anahtarı daha sonra yenisiyle değiştirilmiş. Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Son günlerde parti yöneticilerimize yönelik gözaltı ve sindirme politikası yaygınlaşmıştır.”



Emniyet müdürü: Bilmiyorduk



Batman Emniyet Müdürü Arif Öksüz, DTP’li Miletvekili Ayla Akat Ata’nın basın açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, evin milletvekiline ait olduğunu bilmediklerini söyledi. Çamlıtepe Mahallesi Yaşam Apartmanı’ndaki 10 nolu ev ile birlikte aynı yerde üç ayrı yerde şüphelilere yönelik baskın düzenlediklerini söyleyen Öksüz, “O evin kontratına bakıldığında Hatice Çoban’a ait olduğu görülecektir. Biz Milletvekilinin evinin aranmayacağını gayet iyi biliriz. Görevliler, o saatte ayaklarında galoşla aramalarını sürdürmüşlerdir. Evin, Milletvekiline ait olup olmadığını doğru dürüst muhtar bile bilmiyor. Belki seçim zamanında Ayla hanım bir-iki gün kalmıştır. Evde bulduğumuz belgeleri Ayla hanım üstlenir mi? Görevlilerimiz, bazı şüphelileri kentte gözaltına almıştır. Milletvekili ile bir problemimiz yok. Evin ona ait olduğunu bilseydik kesinlikle görevliler içeri girmezdi” dedi.



DTP'den baskına tepki



Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın evinin kimsenin bulunmadığı sırada gece yarısı arama yapmasına tepki gösteren DTP’liler, “Vekilimize dokunmayın, sorumlular yargılansın” pankartı açıp oturma eylemi yaptı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler önceki gece bir operasyon kapsamında Çamlıtepe Mahallesi’ndeki Yaşam Apartmanı’nda kira kontratı DTP Parti Meclis Üyesi ve DTP Batman Miletvekili Ayla Akat’ın danışmanı olan Hatice Çoban üzerinde görünün evde arama yaparak, bazı belgelere el koydu. DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, dün bir basın toplantısı düzenleyerek, dün gece polisin arama yaptığı evin kendisine ait olduğunu söyleyerek, polisler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu

