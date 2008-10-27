DTP'li vekili polisten kaçırdılar!

Sultanbeyli DTP İlçe binası önünde toplanan ve aralarında milletvekili Sabahat Tuncel'in de olduğu grup AKP ilçe binası önüne çelenk koyarak basın açıklaması yapmak istedi. Yolda güvenlik önlemi alan polis, grubun PKK terör örgütü elebaşı lehine slogan atması üzerine, milletvekili Sabahat Tuncel'e gösterinin sonlandırılması konusunda uyarıda bulundu.



Bu sırada toplanan grup slogan atmaya devam ederek polise taşlarla saldırdı. Bunun üzerine Çevik Kuvvet ekipleri gruba gaz bombası atarak müdahale etti. Bu sırada grubun önünde bulunan DTP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel biber gazından etkilenerek zor anlar yaşadı. Tuncel, çevresinde bulunan kadınlar tarafından polis müdahalesinin yapıldığı alandan kaçırılarak uzaklaştırıldı. Çıkan olaylar sırasında 4'ü 18 yaşın altında olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Olaylar sırasında bir polisin parmağının kırıldığı bildirildi.