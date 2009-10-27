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DTP’li Tuğluk’a hapis cezası

DTP Milletvekili Aysel Tuğluk'un “terör örgütünün propagandasını yaptığı” gerekçesiyle çarptırıldığı 1 yıl 6 ay hapis cezası Meclis&rsq

27 Ekim 2009 02:00

DTP Milletvekili Aysel Tuğluk'un “terör örgütünün propagandasını yaptığı” gerekçesiyle çarptırıldığı 1 yıl 6 ay hapis cezası Meclis’e gönderildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Demokratik Toplum Partisi (DTP) Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk katılmazken, avukatı Fethi Gümüş hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Aysel Tuğluk'un terörle mücadele kanununun 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Mahkeme, verilen kararın bir örneğinin TBMM Başkanlığı'na gönderilmesini de kararlaştırdı.

Yargıtay bozmuştu

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda Eylül 2006'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Aysel Tuğluk'un yargılanması, sanığın milletvekili oluşu nedeniyle durdurulmuştu.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ''yargılamanın durdurulması'' yönündeki karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce bozulmuştu.

Yargıtay, bozma kararında, Anayasa'nın 14. maddesine de atıfta bulunarak, ''Yasama dokunulmazlığının sınırlandırıldığını, sanığın 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde milletvekili seçilmiş olsa bile suça konu yargılamanın terör suçu kapsamında kaldığından devam etmesi gerektiğini'' kaydetmişti.

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