DTP’li Şimşek’e 1 yıl hapis

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Diyarbakır İl Başkanı Ali Şimşek, Tunceli'de güvenlik güçleriyle girilen çatışmada ölü ele geçirilen bir terör örgütü üyesinin cenaze töreninde yaptığı konuşma nedeniyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Şimşek, Mehmet Nesip Gültekin ve Türki Gültekin katılmazken, avukat Abdulkadir Güleç hazır bulundu.



İddia makamı, hazırladığı mütalaayı okuduktan sonra mahkemeye sundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 31 Temmuz 2008'de güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen "Zilan Amed" kod adlı Kader Çiftçi'nin Diyarbakır'daki cenaze törenine katıldıkları kaydedildi.



Mütalaada, sanıklardan Mehmet Nesip Gültekin ve Türki Gültekin'in beraatına, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle DTP İl Başkanı Şimşek'in ise cezalandırılmasına karar verilmesi istendi.



Avukat Güleç, müvekkili Şimşek'in cenaze töreninde konuşma yaptığına dair dosyada delil bulunmadığını savunarak, "Şimşek'in cenaze töreninde konuşma yapmadığı sabittir. Bilirkişi raporunda da bu husus belirtilmemiştir. Müvekkilim sadece cenaze törenine katılmıştır. Bunun dışında herhangi bir eylemi bulunmamaktadır. Sanığın konuşma yaptığına dair dosyada hiçbir delil yoktur. Mevcut dosya kapsamına göre suç unsuru bulunmamaktadır" dedi.



Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından, sanıklar Mehmet Nesip Gültekin ve Türki Gültekin'in beraatına, Ali Şimşek'in ise Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

