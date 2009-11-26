DTP'li Özçelik hakkında fezleke

T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik hakkında, DTP'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında, ''PKK'lı teröristleri övdüğü'' gerekçesiyle, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırladı.

Fezlekede, Özçelik'in, 4 Ekim 2009'da Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen DTP 3. Olağanüstü Büyük Genel Kongresi'nde, ''Şimdi saygı duruşu yapacağız. Saygı duruşu sırasında hiçbir slogan, hiçbir ses, hiçbir gürültü yapmamak adına saygı duruşunda bulunduğumuz şehitlerimizin ruhuna, mücadelelerine saygımızın bir katı daha yüksek ifadesi olarak hepinizi saygı duruşuna, demokrasi, insan hakları, barış mücadelesinde Kürt halkının özgürlük mücadelesinde şehit düşen bütün yoldaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşu, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, anıları bizi mücadelemizi yükseltecektir'' şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Fezlekede, ''Özçelik tarafından sarf edilen sözlerin, bölücü terör örgütü PKK yandaşı teröristleri övücü nitelikte bulunduğu ve PKK terör örgütü adına faaliyet gösterirken öldürülen teröristleri ve eylemlerini övücü açıklamaların, TCK'nın 215. maddesinde belirtilen, 'suçu ve suçluyu övmek' niteliğinde görüldüğü'' kaydedildi.

DTP'li Özçelik'in halen milletvekili olması sebebiyle dokunulmazlığının bulunduğu anımsatılan fezlekede, soruşturma ve kovuşturmanın yapılabilmesinin Anayasa'nın 83/1. maddesinde düzenlendiği belirtilerek, Osman Özçelik hakkında TCK'nın 215. maddesine muhalefet gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.