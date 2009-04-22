DTP’li Kavak gözaltında

DTP Kocaeli İl Başkanı Ali Kavak “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla gözaltına aınırken Kars İl Başkan Yardımcısı tutuklandı.



DTP Kars İl Başkan Yardımcısı Turgut Taşkıran, "suçu ve suçluyu övdüğü" iddiasıyla tutuklandı. DTP Kocaeli İl Başkanı Ali Kavak aynı suçlama ile gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Taşkıran, İl Emniyette Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Taşkıran, çıkarıldığı mahkeme tarafından değişik tarihlerde yaptığı basın açıklamalarında "suçu ve suçluyu övmekten" tutuklanarak cezaevine gönderildi.



DTP Kocaeli İl Başkanı Ali Kavak ise basın yoluyla işlenen suçlara bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince partisinin il başkanlığı binasında gözaltına alındı.



Kavak'ın geçen hafta jandarma ekiplerince Kocaeli'nde aralarında eski DTP Körfez ilçe başkanı Seracettin Başboğa'nın da bulunduğu 10 kişinin "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla ilgili DTP İl binasında yaptığı basın açıklamasında "suçu ve suçluyu övdüğü" iddia edildi.



Bu arada, Kavak'ın basın açıklaması sırasında duvarda terör örgütü elebaşının posterinin asılı olduğu da belirtildi.



Kavak, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

