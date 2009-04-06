DTP'li Demirtaş: Ne kadar kan akarsa aksın

Esnaf kepenk kapattı

Baydemir Kürtçe konuştu

‘Ne kadar kan akarsa aksın’

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Köyü'ne gitmek isterken dün çıkan olaylarda yaşamını yitiren 21 yaşındaki Mahsun Karaoğlan'ın cenazesi Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ne bağlı Yayvantepe Köyü'nde toprağa verildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreni nedeniyle ilçede esnaf kepenk kapattı.Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dün çıkan olaylarda yaşamını yitiren Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mahsum Karaoğlan'ın cenazesi yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde Şanlıurfa'dan bu sabah erken saatlerde Diyarbakır'ın Ergani İlçesi İstasyon Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Cenaze daha sonra ilçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yayvantepe Köyü mezarlığına götürüldü. Cenaze törenine, DTP Diyarbakır Milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DTP'li ilçe Belediye başkanları da katıldı.Mahsun Karaoğlan'n cenazesini ilçeden köye yaklaşık 8 kilometre omuzlarda taşıyan kalabalık, sık sık AKP ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine ve PKK lehine slogan attı. Cenaze töreni için Ergani'de güvenlik güçleri olağanüstü önlem alırken, esnafın işyerlerini açmadığı görüldü.Karaoğlan'ın cenazesi toprağa verildikten sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Kürtçe konuşma yaptı. Baydemir, “Zalim ve gözünü kan bürümüşler, gözlerini Kürt halkının birliğine dikti'' dedi.Ölüme `Hoş geldin baş göz üstüne' dediklerini kaydeden Osman baydemir, konuşmasında şöyle dedi:“Ölüm haktır, gün gelecek hepimiz hakkın rahmetine kavuşacağız. Kimse ölümden kaçamaz ve kaçmıyor da. Cennet de haktır, cehennem de haktır. Mazlum halkların payına düşecek olan cennettir. Cennet, Mahsun'un ve arkadaşlarının gideceği yerdir. Hem bu dünyada, hem öbür dünyada zalim ve gözünü kan bürümüşlerin gideceği yer cehennemdir. Çağrımız tüm dünyaya ve tüm arkadaşlarıma ve yoldaşlarımadır. Tırnağınıza taşın gelmesini asla istemeyiz. Çok iyi bilmelisiniz ki tırnağına gelen taş bizim ölümümüzdür. Birbirimizi dinlememiz lazım. Örgütümüzü dinlememiz lazım. Tüm yürüyüş ve gösterilerde birbirimizi ve örgütümüzü dinlemeliyiz. Gözünü kan bürümüşlerin amaçlarına ulaşmalarına engel olmalıyız. İttifak ve mantık ile yürüyüşümüzü sürdürmeliyiz. Bu şekilde ölüm gelirse hoş gelsin, baş göz üstüne gelsin.''Cenaze töreninde konuşan DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş da Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı Cemil Çiçek ve Genelkurmay Başkanı'nın, DTP'nin 29 Mart seçimindeki başarısını hazmedemediğini ileri sürdü.Demirtaş, “Açıklamaları ile gizli bir hedef gösterdiler. Ömerli ve Ağrı'da güvenlik güçleri bu gizli talimatları aldı. Kürt halkını hedef seçti. Biz buradan gizli değil açık mesaj veriyoruz. Kürt halkının özgürlüğü için mücadelemiz devam edecek. Ne kadar kan akarsa aksın, Kürt halkının bu mücadelesi her zaman devam edecektir'' diye konuştu.Konuşmalardan sonra Yayvantepe Köyü'nden araçlarla ayrılan DTP'liler ve cenaze törenine katılanlar, Mahsun Karaoğlan için İstasyon Mahallesi'ndeki evinde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.