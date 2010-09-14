-DTP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA BERAAT DİYARBAKIR (A.A) - 14.09.2010 - Diyarbakır'da bazıları halen görevde bulunan ve 2007 yılında DTP'den belediye başkanıyken yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan dava açılan 54 belediye başkanı hakkında beraat kararı verildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, sanıklar adına avukat Meral Danış Beştaş hazır bulundu. İddia makamı, hazırladığı mütalaasını okuduktan sonra mahkemeye sundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların okuduğu basın açıklaması metninde yer alan sözlerin suçu ve suçluyu övmek ile örgüt propagandasını içermediği belirterek, mütalaasında şu ifadelere yer verdi: ''Her ne kadar Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesince sanıklar hakkında olay tarihinde yapılan basın açıklamasında 'Kürt muhalefeti' sözünden dolayı eylemlerinin örgüt propagandası yaptıklarından bahisle görevsizlik kararı verilmiş ise de basın açıklaması metni bir bütün olarak ele alındığında söz konusu açıklama içerisinde yer alan '2007 yılının bu ağır gündeminin aşılması için Kürt muhalefeti ile demokratik kamuoyunun silahların susmasına yönelik harcadığı çabalar herkes tarafından bilinmektedir' şeklindeki sözlerin örgüt propagandası içermediği ayrıca suçu ve suçluyu övmek cürmünü de oluşturmadığından sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi talep olunur.'' Sanıklar avukatı Beştaş da savunmasında, iddia makamının mütalaasına katıldıklarını belirtti. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. -3 YIL HAPİS İSTENİYORDU- Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde 4 Mart 2007'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği iddialarıyla ilgili yaptıkları ortak açıklama nedeniyle haklarında ''suçu ve suçluyu övme'' suçundan dava açılan dönemin DTP'li 54 belediye başkanı hakkında Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği görevsizlik kararı nedeniyle dava, özel yetkili 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı. Belediye başkanları hakkında, TCK'ya göre ''terör örgütünün veya amacının propagandasını yapma'' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Yargılanan belediye başkanları arasında halen görevde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile eski Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil, eski Hakkari Belediye Başkanı Metin Tekçe, eski Şırnak Belediye Başkanı Ahmet Ertak ile eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan da bulunuyordu.