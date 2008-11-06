DTP'li belediye başkanına hapis

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nin DTP'li Belediye Başkanı Emrullah Cin'e, 2007 Nevruz'unda yaptığı konuşmada, “Örgüt propagandası yapmak” suçundan 1.5 yıl hapis cezası verildi.



Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile ilgili Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2007 yılı Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmadan dolayı hakkında açılan davaya devam edildi. Cin'in katılmadığı duruşmada, avukatı Meral Danış Beştaş hazır bulundu. Savcı, daha önce sunduğu esas hakkındaki esas hakkındaki görüşünü yineleyerek Cin'in Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi. Belediye Başkanı DTP'li Emrullah Cin'in avukatı Meral Danış Beştaş, iddia makamının esas hakkındaki esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını belirterek müvekkilinin konuşmasını bütün olarak ele alındığı taktirde, ‘Yasa dışı örgüt propagandası’ niteliğinde değil düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kaydederek müvekilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Belediye Başkanı Emrullah Cin'i, ‘Örgüt propagandası yaparak' suçunu işlediğine kanaat getirerek, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesince 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.



