DTP'li başkana 15 ay ceza

Şırnak Belediye Başkanı Ahmet Ertak, Fransız haber kanalı France-24'te yayınlanan röportajında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, DTP'li Belediye Başkanı sanık Ertak katılmazken, avukatı Tahir Elçi hazır bulundu. Avukat Elçi yaptığı savunmada, müvekkilinin suçu işlemediğini, suç unsuru oluşmadığını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti verdiği kısa aradan sonra sanığın, Terörle Mücadele Kanunu'nun "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı. İddianamede sanık Ertak'ın, France-24 kanalında yayınlanan röportajında terör örgütü PKK'ya destek talebinde bulunduğunu belirtilerek, Terörle Mücadele Kanunu'nun "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.