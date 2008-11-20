T24 LogoT24 Logo
Gündem

DTP'li başkana 15 ay ceza

Şırnak Belediye Başkanı DTP'li Ahmet Ertak, Fransız haber kanalı France-24'te PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptı

20 Kasım 2008 02:00

Şırnak Belediye Başkanı Ahmet Ertak, Fransız haber kanalı France-24'te yayınlanan röportajında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, DTP'li Belediye Başkanı sanık Ertak katılmazken, avukatı Tahir Elçi hazır bulundu. Avukat Elçi yaptığı savunmada, müvekkilinin suçu işlemediğini, suç unsuru oluşmadığını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aradan sonra sanığın, Terörle Mücadele Kanunu'nun "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı. İddianamede sanık Ertak'ın, France-24 kanalında yayınlanan röportajında terör örgütü PKK'ya destek talebinde bulunduğunu belirtilerek, Terörle Mücadele Kanunu'nun "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24