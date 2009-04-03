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DTP’li başkan, Erdoğan’ın fotoğrafını indirdi

DTP'li Siirt Belediye Başkanı ilk icraat olarak makam odasından Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül'ün fotoğraflarını indirdi.

03 Nisan 2009 03:00

Siirt’te 29 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı'na seçilen DTP'li Selim Sadak, ilk gün makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını indirip, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını bıraktı.

Siirt Belediye Başkanlığı'na seçilen DTP'li Selim Sadak, dün mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Makam odasında dün tebrikleri kabul eden Sadak'ın arkasındaki duvarda Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük boy fotoğraflarının asılı olduğu görüldü. Başkan Sadak, gazetecileri makamına davet ederek sohbet toplantısı yaptı. Ancak, daha önce Sadak'ın arkadasındaki duvarda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan'ın fotoğraflarının kaldırılmış olduğu, sadece Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu görüldü.

Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, ilk gün iki mahallede su şebekesinde arıza meydana geldiğini belirterek, ``Ancak buraya göndereceğimiz ekipler araçlarda mazot olmadığı için gidemedi. Belediyenin mazotuna kadar herşeyi boşaltmışlar. Çok zor bir görev üstlenmişiz. Kuracağımız ekip ve halkımızla bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Bugün belediyenin tüm birimlerindeki görevlilerle bir toplantı yaparak sorunları belirleyip, masaya yatıracağız'' dedi.

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