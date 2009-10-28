DTP'li baba kızına 'Kürdistan' adını verdi

'Kürdistan büyüyor, Türkiye bölünmüyor'

19 aylık olan kızını ve Helin Kürdistan ismini çok sevdiğini söyleyen Ahmet Atış, "Çocuğuma Kürdistan ismini verdik ve kimliğine de yazdırdık. 19 aydır bu isim ülkeyi bölmedi" dedi.Şanlıurfa'da 4 yıllık evli Ahmet ile Dilek Atış çifti, 2 yaşındaki kızlarının ismini nüfus cüzdanına 'Helin Kürdistan' olarak yazdırdı. Kürdistan ismiyle büyüttüğü kızının 19 aylık olduğunu söyleyen baba Ahmet Atış, "19 aydır Türkiye bölünmedi. Biz Türkiye'yi herkesten çok seviyoruz" dedi.Süleymaniye Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki Ahmet ile 23 yaşındaki Dilek Atış çiftinin 4 Şubat 2008 tarihinde kız çocukları dünyaya geldi. Kürt kökenli olan Atış çifti, çocuklarına 'Helin Kürdistan' ismini verip daha sonra 6 Şubat 2008 tarihinde Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat etti. Türkçe'de karşılığı 'Kürdistan Yuvası' anlamına gelen 'Helin Kürdistan' isminin nüfus cüzdanına yazılması için gittiği Nüfus Müdürlüğü'nde sıkıntı yaşadığını söyleyen Ahmet Atış, "Kararlı duruşumuz sayesinde kızımızın ismini kimliğe istediğimiz gibi yazdırdık. Müracaatım sırasında, görevliler 'Bu ismi koymak istiyorsan, adını, soyadını, adresini vermen lazım. Biz de İçişleri Bakanlığına soracağız' dediler. Ben de gerekli bilgileri verdim ve yetkililere ismin verilmemesi halinde dava açacağımı söyledim. Bunun üzerine Nüfus Müdürlüğü'nde Helin Kürdistan yazılı kızımın kimliği hemen verildi" dedi.Evde kızlarını 'Kürdistan' diye çağıran Atış ailesi, ismin Türkiye'yi bölmediğini söyledi. Kızının ismiyle gurur duyduğunu dile getiren baba Ahmet Atış şunları söyledi:"Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın ismini araştırdığımda, tarih kitaplarında da Kürdistan isminin kullanıldığını gördüm. Bu ismin bir devlet ismi olmadığını, Kürtlerin yaşadığı bölgenin ismi olarak geçtiğini gördüm. Bundan dolayı kızımın adını Kürdistan koymayı düşündüm. Kızımın ismini kimliğe 'Helin Kürdistan' olarak yazdırmak istemem yetkilileri şaşırttı. Bana ilk etapta mümkün olmadığını söylediler ama kararlı duruşum ile bu ismi nüfus cüzdanına yazdırdım. Kızımın adından dolayı hiç bir sıkıntı yaşamadım ve herhangi bir tepkiyle karşılaşmadım. Kızımın ismini duyan herkes ona hediye alarak, onu öpüp seviyor. Helin'in Türkçe anlamı yuva olarak geçiyor. Kızımın isminin Türkçe tam karşılığı Kürdistan'ın yuvasıdır. Türkler nasıl kendi ismini rahat koyabiliyorlarsa, bizimde kendi dilimizi kullanarak çocuklarımıza isim koymamız gayet doğaldır. Kürdistan isminin Türkiye de ilk kez nüfus cüzdanına yazıldığını sanıyorum. Bu ismin bölücü olduğu lanse ediliyor ama böyle bir şey yok. Çocuğumun Kürdistan ismi 19 aydır Türkiye'yi bölmedi. Biz Türkiye'yi, bize bölücü diyenlerden daha fazla seviyoruz."