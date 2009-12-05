DTP'den tehlikeli çıkış

T24 - Hakkari'nin Yüksekova İlçesi’nde DTP'nin düzenlediği mitinge Kandil ve Mahmur kampından dönen PKK'lılar da katıldı. Mitingde Mahmur Kampı’ndan gelen Bülent Aka, Kürtçe konuştu ve ''Kürtler kendi marşlarını okumak istiyor'' dedi.





DOĞUDA GERGİNLİK SÜRÜYOR







Yüksekova savaş alanına döndü

DTP’nin Yüksekova İlçesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlediği mitinge, Kandil ve Mahmur Kampı’ndan Türkiye’ye gelen 34 PKK’lıdan Elif Uludağ, Hüseyin İpek, Zehra Tunç, Bülent Aka, İsmail Ayaz, Fatma İzer, Sait Şedal, Mikail Soydan, Menekşe Soydan ile Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, DTP İlçe Başkanı Nazif Ataman ve yakalaşık 10 bin kişi katıldı. Mitingte PKK bayrakları ve elebaşı Öcalan’ın posterleri açıldı. Mahmur Kampı’ndan gelen Bülent Aka, Türklerin İstiklal Marşı'nı okuduğunu belirterek, Kürtlerin’de artık kendi marşlarını okumak istediğin söyledi.



Olaylar çıkmadan önce mitingin ilk konuşmacısı PKK’lı Elif Uludağ oldu. Uludağ yaptığı Kürtçe konuşmasında, Öcalan’ın çağrısı üzerine geldiklerini hatırlatarak Ak Parti’nin önünde bir fırsatın bulunduğunu ve bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini iddia etti. PKK’lı Uludağ, Öcalan muhatap alınmadan sorunun çözülemeyeceğini belirterek şöyle konuştu:



“Eğer bu sorunu çözmek istiyorlarsa Öcalan’ı ve PKK’yı muhatap alacaklar. İlla bunları muhatap almayacaklarını söylüyorlarsa, o zaman Kürtlerin meclisteki temsilcisi olan DTP’yi muhatap alsınlar. Kürt halkı bugüne kadar Öcalan ve gerillalarına sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkacaktır. PKK’nın ve Kürtlerin bazı talepleri var. Öcalan’ı serbest bıraksınlar. 1982 Anayasası değiştirilsin. Çünkü bu anayasa ile açılımdan söz etmek mümkün değil. Koruculuk sistemi kaldırılsın. Bu sistemin kalkması ile birlikte köylerini boşaltanlar köylerine dönecektir. Kürtlerin kendi dilleri anayasal güvence altına alınarak serbest bırakılmalı. Bu şartlar yerine getirilirse o zaman PKK’lılar gruplar halinde gelip teslim olurlar. Aksi takdirde gelmeleri mümkün değil.”





Kürtler kendi marşlarını okumak istiyor



Mitingin bir diğer konuşmacısı ise Mahmur Kampı’ndan gelen Bülent Aka oldu. Aka konuşmasını Kürtçe yaptı. Aka, artık kendi marşlarını okumak istediklerini belirterek, “Eğer İstiklal Marşı okunuyorsa, Kürtler de kendi marşlarını okumak istiyor. Dağlarda herşey vatan için yazılıyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Ne mutlu Türk diyene yazılmıyor biz de ne mutlu insanız diyoruz. Vatan bir bütündür ama bu vatan demokratik ve özgürlükçü olursa bir bütündür” dedi.



Bu arada mitinge katılanlar Kandil ve Mahmur’dan gelenlerle tokalaşmak istemesi izdihama neden oldu.



Eylemlerde 2 kişi yaralandı



Miting sonrası çıkan olaylar ise hala devam ediyor. Göstericiler Yüksekova-Şemdinli karayolunu da kapatarak polise taş atmayı sürdürdü. Mahalle aralarında ise polis ve göstericiler arasında kovalamaca yaşanıyor. Olayların başlaması üzerine ilçedeki tüm işyerleri kapandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ilçede bir polis memuru ile bir vatandaşın da çıkan olaylarda yaralandığı belirtildi.