DTP'den, Talabani ve Barzani'ye Nevruz daveti

Demokratik Toplum Partisi (DTP), 21 Mart'ta Diyarbakır'da düzenlenecek Nevruz kutlamalarına Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani'yi davet etti.



Diyarbakır'da yapılacak Nevruz kutlamaları hakkında DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Gültan Kışanak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemirbasın toplantısı yaptı. `Nevruz Tertip Komitesi' adına basın açıklamasını okuyan DTP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akın, “Baharın başlangıcı olan şu günlerde Zulme ve inkara başkaldırı olarak gördüğümüz ve baharın müjdecisi olan Nevruz bayramını kutlamaya hazırlanıyoruz. Nevruz, Kürt halkı açısından büyük anlamlar ifade etmektedir. Küllerin doğan bir halk olan Kürtler, Nevruz'u direnmenin ve direnişin sembolü olarak görmektedirler. Bu yıl kutlayacağımız Nevruz'u sadece bir bayram olarak değil, halkın iradesine sahip çıkacağını göstereceği gün olarak görüyoruz. Bu nedenle Nevruz, 29 Mart günü sandıktan çıkacak iradeyi sahiplenmenin adı olacaktır. Nevruz'un ruhuna yakışır kutlanması için başta güvenlik güçleri olmak üzere her kesime büyük görev düşüyor'' dedi.



Akın, Diyarbakır'daki kutlamalara Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile Bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani'yi davet ettiklerini söyledi. DTP Diyarbakır İl Başkanı Ali Şimşek, 21 Mart'ta Nevruz nedeniyle partisinin Diyarbakır'da seçim mitingi yapması konusunda henüz bir kararları olmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Nevruz öncesi olay çıkacak diye kasıtlı spekülasyonların yapılıyor. Ancak, her yıl olduğu gibi bu yıl da barış içerisinde geçerek insanların ifadelerini yansıtacağı bir platform olacaktır.''



Şimşek, nüfus cüzdanlarında TC kimlik numarası bulunmayanların oy kullanamayacağı açıklamasının DTP seçmenlerine dönük siyasal bir karar olduğunu düşündüklerini anlatırken, “Bununla ilgili çok sıkı bir çalışma yürüteceğiz'' dedi.

