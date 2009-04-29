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DTP'den şehit erler için başsağlığı mesajı

DTP Eşbaşkanı Türk, Diyarbakır’da meydana gelen mayın patlaması sonucunda şehit olan 9 asker için mesaj yayınladı.

29 Nisan 2009 03:00

DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, Diyarbakır’ın Lice İlçesi yakınlarında meydana gelen mayın patlaması sonucunda şehit olan 9 asker için mesaj yayınladı.

Türk’ün mesajı şöyle:

"Öncelikle olaydan derin üzüntü duyuyor, daha hayatlarının baharında iken yaşamlarını yitiren gencecik kardeşlerimize Allahtan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyoruz.
İnsan hayatını hedef alan hiçbir şiddet eylemini bu güne kadar tasvip etmedik, tasvip etmeyeceğiz. Partimiz, ülkenin sorunlarının diyalog yöntemi ile barışçıl bir şekilde çözülmesi için elinden gelen bütün gayreti göstermeye devam edecektir.

Bu ülkenin sorunlarının bedeli gençlerimize ve çocuklarımıza ödetilmemelidir. Her zamankinden daha fazla demokratik siyaseti öne çıkarma ve siyasete fırsat tanıma sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Bu sorumluluk bütün siyasilerin ortak sorumluluğudur. Artık hiçbir vatandaşımızın çatışmalarda yaşamını yitirmediği, barış içinde bir Türkiye özlemi ile bir kez daha bu acı olaydan duyduğumuz üzüntüyü ifade ederken bu ölümlerin artık son olmasını diliyoruz."

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