DTP'den Kürtçe tebrik

Yazışmalarda ve Meclis’te kendi aralarında Kürtçe kullanmaya ağırlık veren DTP’li milletvekilleri, bu tavırlarını bayram ve yılbaşı tebrik kartlarına da yansıttı.



DTP Şırnak milletvekilleri Hasip Kaplan ve Sevahir Bayındır, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Türkçe’nin yanında Kürtçe yazılı kurban bayramı ve yeni yıl kutlama kartı gönderdi.



Tutanaklara giriyor



Meclis kürsüsündeki konuşmalarında zaman zaman Kürtçe sözcükler kullanan DTP’lilerin konuşmaları daha önce tutanaklara olduğu gibi yansıyordu. Ancak Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Kürtçe tebrik kartı ile ilgili konuşması, tutanağa “Bilinmeyen bir dil” olarak geçti.

DTP’lilerin Kürtçe ısrarı, bayram ve yılbaşı tebrik kartlarında da kendisini gösterdi. Kaplan ve Bayındır, ortak kutlama kartı bastırdı.



İki milletvekili Türkçe ve Kürtçe, “Kurban Bayramınızı ve yeni yılınızı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dileriz” yazılı bayram ve yılbaşı kartını, devletin zirvesindeki isimlere, muhalefet liderlerine, askerlere ve seçmenlerine gönderdi.



Özçelik de bastırdığı Türkçe ve Kürtçe bayram kartını AKP’nin bölge milletvekilleri ve seçmenlerine gönderdi. Org.Başbuğ’a Kürtçe kutlama kartı gönderilmesini, “Ayırımcı değilim” sözü ile savunan Kaplan, “Geçen bayram da bütün protokole kart gönderdim. Bu bayram farklı olarak hem bayram hem de yeni yıl kartını Türkçe ve Kürtçe yazılı olarak gönderdim. Üst protokole gönderdiğimiz gibi Genelkurmay Başkanı’na da gönderdim. Bayramlaşmada hiçbir makam arasında ayırımcılık yapmadık” dedi.





