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DTP'den Kadıköy'de barış mitingi

DTP öncülüğünde 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İstanbul Kadıköy'de Barış mitingi düzenledi. Mitinge 5 bin kişi katıldı.

01 Eylül 2009 03:00

DTP öncülüğünde 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İstanbul Kadıköy'de Barış mitingi düzenledi. Mitinge yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mitingde herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Ancak mitinge katılan DTP'li bir kadının, Kürt kökenli İslam alimi Said-i Nursi fotoğrafı taşıması dikkat çekti.

Rıhtım caddesi üzerindeki bir işyerinden de mitinge katılanları protesto etmek için bir vatandaş Atatürk fotoğrafı açtı.

Miting Kadıköy İskele meydanında saat 17.00'ye kadar sürdü.

Miting sonrası gruplar olaysız olarak dağılırken miting nedeni ile kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

Mitinge yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

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