DTP'den Genelkurmay'a yanıt gecikmedi

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Genelkurmay Başkanlığı'nın bugünkü "Son terörist öldürülene kadar mücadeleye devam edilecek" mesajını yorumladı: "Türkiye'nin bir normalleşme sürecine girmesini istiyoruz"



TSK: SON TERÖRİST ÖLDÜRÜLÜNCEYE KADAR OPERASYONLAR SÜRECEK!



Türk, Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Türk, "Türkiye'nin bu sabah, 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne bir gün kala darbe günlerini andıran ev baskınları ve göz altı operasyonlarıyla uyandığını" ileri sürdü.

Demokratik açılım tartışmalarının yaşandığı, her şeye rağmen çözüme dair umut ve beklentilerin güncelliğini koruduğu bir süreçte, "DTP'yi siyaset dışına itmeye yönelik, baskı ve göz altı operasyonlarının yeniden hız kazandığını" öne süren Türk, Diyarbakır'daki göz altıları, "yerel yönetim birimlerine dönük haksız, hukuksuz ve demokratik anlayışa sığmayan bir eylem" olarak nitelendirdi.

"Bu operasyonlar, demokratik siyaset kanallarını kapatan, halkın demokratik yol ve yöntemlerle örgütlü mücadele etmesinin önüne geçmesini amaçlayan demokrasi dışı bir uygulamadır" görüşünü savunan Türk, bu operasyonlarla aynı zamanda yerel yönetimlerin baskı altına alınması ve sindirilmesinin hedeflendiğini iddia etti.

Kimlikleri, yerleri, görevleri belli olan insanların sabaha karşı evleri basılarak göz altına alınmasının yasal olmadığını savunan Türk, 14 Nisan'dan bu yana tutuklanan yönetici ve üyelerinin derhal serbest bırakılmasını istedi. Türk, şunları kaydetti:

"Şu iyi bilinmelidir ki biz karşılaştığımız bunca baskıya rağmen demokratik siyaset kanallarının açılması, bu sürecin barış sürecine evrilebilmesi için mücadelemizi kararlı bir biçimde sürdüreceğiz. Hiçbir baskı, göz dağı ve sindirme operasyonu bize asla geri adım attıramayacaktır. DTP, bu ülkenin onurlu bir barışa kavuşabilmesi için üzerine düşen fedakarlığı yerine getirmeye her zamankinden daha fazla hazırdır.

Buradan hükümete seslenmek istiyoruz: Çatışmalı ortam yeniden hız kazanmaktadır. Eğer bu sürecin önüne geçilemez, ölümler durdurulamaz ise Kürt sorununa sivil demokratik çözüm arayışları bundan büyük darbe alır. Bu nedenle hem askeri, hem de siyasi operasyonların derhal son bulması gerekir. Bu noktada hükümeti sorumlu davranmaya çağırıyoruz."

"Türkiye'nin normalleşmesini bekliyoruz"

Ahmet Türk, bir gazetecinin, Genelkurmay Başkanlığı'nın bugünkü "Son terörist öldürülene kadar mücadeleye devam edilecek" mesajını anımsatarak, bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine, Türkiye'nin bir normalleşme sürecine girmesini istediklerini söyledi. Bu konuda her kişiden, her kurumdan hassasiyet beklediklerini vurgulayan Türk, "Madem bir açılımdan söz ediliyorsa, operasyonların durması gerekiyor. Çünkü her operasyon, yeni bir acının yaşanmasına neden olmaktadır. Bizim söyleyip yaptıklarımız, bir duyarlılığa davettir" dedi.

DTP'den gelen "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları Kürt açılımı sürecini baltalıyor" açıklamasına Genelkurmay'dan bugün "Operasyonlar sürecek" yanıtı gelmişti.

Türk, YÖK'ten, "Bir siyasi iradenin, Dicle Üniversitesi'nde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması yönünde talepte bulunduğu ancak bunun kabul edilmediği" yönünde açıklama yapıldığı anımsatılarak, "Bu siyasi irade DTP mi acaba?" sorusu üzerine, kendilerinin böyle bir taleplerinin olmadığını bildirdi.