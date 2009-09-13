DTP yürüyüşünde arbede

DTP’lilerin Siirt'te yaptığı izinsiz yürüyüşte çıkan kavgada Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz ve 8 DTP'li ile 4 polis memuru yaralandı.

DTP Siirt il örgütü ve DTP Kadın Meclisi tarafından Çal Mahallesi Kazım Karabekir Mevkisi'nden Hayvan Pazarına kadar yürüyüş düzenlenmek istendi.

Emniyet yetkililerinin izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermemesi üzerine, DTP'liler Kazım Karabekir İlköğretim Okulu önünde toplandı.

DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk burada grup adına bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından yürüyüşe izin verilmemesini protesto eden grup bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

Daha sonra alandan ayrılan grubun meşale yakarak yürüyüş yapmak istemesi ve yasa dışı slogan atması üzerine polis gruba müdahale etti.

Çıkan arbedede Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz ve 8 DTP'li ile 4 polis memuru atılan taşlarla yaralandı.

Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.