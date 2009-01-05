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DTP türkücüleri 'çalmakla' suçladı

DTP'li Yaman, aralarında Tatlıses'in de olduğu bazı ünlü sanatçıları Kürtlerin türkülerini 'çalmakla' suçladı.

05 Ocak 2009 02:00

DTP Muş Milletvekili Nuri Yaman, aralarında İbrahim Tatlıses'in de olduğu bazı ünlü sanatçıları Kürtlerin türkülerini "çalmakla" suçladı.


TRT Şeş'te Kürtçe müziklerin yayınlanmasıyla birlikte, Kürtler yeniden kendi türküleri için hareketleniyor.
Taraf gazetesinin haberine göre Mülkiye müfettişi kökenli Nuri Yaman, TRT Şeş için "Ben hükümet konağındaki bekçinin Kürtçe konuşan bir vatandaşı görüp, kaymakamın yanına götürdüğü ve tokat atıldığı günleri biliyorum. Bu geçmişle, tarihle yüzleşmedir. Herkesten ayrı ayrı özür dilemedir" derken, Kürtçe’nin yasaklı olduğu dönemde 'Türkçeleştirilip sahiplenilen türküler’e de dikkat çekti.

'Sanatçılar utanmalı'

Yaman, yasaklı dönemde Türkiye'de büyük ün yapan birçok Kürt sanatçının Kürtçe türküleri, Türkçe sözlerle kendilerine mal ettiklerini belirterek, "Şimdi Türkçe'ye adapte ettikleri türkülerin orijinallerini halk dinleyince ne diyecek? Yıllardır Kürt kültürünün değerlerini çalan İbrahim Tatlıses, İzzet Altınmeşe, Nuri Sesigüzel'ler ne yapacak? Utanmaları gerekir" dedi.

Türkiye'de çok sevilen bazı türkülerin orijinallerinin Kürtçe olduğunu söyleyen Yaman, İbrahim Tatlıses, İzzet Altınmeşe, Nuri Sesigüzel ve Kazancı Bedi gibi ünlü ve sevilen sanatçılarla anılan "Caney, Caney", "Bir mumdur, iki mumdur", "Eyvanda yatan oğlan", "Maden Dağı dumandır" "Sabuha" gibi parçaları, üzerine Türkçe söz yazılan veya Türkçe’ye çevrilen ve orijinali Kürtçe olan türküler arasında saydı.

"Bunlar Kürtçe orijinli türkülerin çalınıp, uydurulmuş hali" diyen Yaman TRT Şeş'in bu anlamda da önemli olduğunu ve bu sayede kimlerin hazıra konduğunun ortaya çıkacağını belirtti.

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