DTP 'sine-i millet' dedi, ara seçim kararı AKP'nin elinde

T24 – Anayasa Mahkemesi'nin açıkladığı kapatma kararının ardından DTP'nin 21 milletvekilinin 19'u Ankara'daki Genel Merkez'de toplandı. Toplantıda, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün hafta başında açıkladığı “DTP kapatılırsa parlamentoda durmayız” kararı değerlendirildi. Türk, toplantıdan sonra “Kararımızın arkasındayız” diyerek sine-i millet tavrını uygulamaya koyacaklarını açıkladı. DTP milletvekillerinin istifası halinde, ek olarak 1 milletvekili daha istifa ederse ara seçime gitmek gerekiyor. Ancak Anayasa uyarınca, milletvekillerinin istifası, TBMM Genel Kurulu'nda onaylanırsa geçerli olabiliyor. Anayasa'daki bu hüküm nedeniyle, DTP milletvekillerinin istifası, parlamentoda salt çoğunluğun üzerindeki saldalyeleri tek başına elinde elinde bulunduran AKP'lilerin tutumuna göre sonuç doğrucak ya da doğurmayacak.





Kapatma kararı beklemeyen DTP'de, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamalarından sonra değerlendirme toplantısı başladı. Genel Başkan Ahmet Türk ile Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un milletvekilliğinin düşürülmesine de karar verilmesi nedeniyle, en az 20 milletvekili gerektiren parlamentodaki “parti grubu”nu kaybeden DTP'de, TBMM'den istifa etme girişimi ağırlık kazandı.





Kararımızın arkasındayız: Sine-i millet





Ahmet Türk, yaklaşık 50 dakika süren toplantıdan sonra şu açıklamayı yaptı:





“Açıklamayı yarın partimiz yapacak. Sevgili arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi'nin kararını hepimiz izledik. Tabii ki Türkiye, başından beri söyledik, sancılı bir süreci yaşıyor. Elbetteki demokratik siyasetin önünü kapatmak bir umutsuzluğu derinleştirir,. Bu bir gerçektir. Ama biz buna rağmen Türkiye'nin bir gün barışını yakalayacağına inanıyoruz. Bizim üzüntümüz bu sancılı sürecin uzamaması, herkesin yeniden düşünmesi ve halkları kucaklaştıracak bir çaba gösterilmesidir.





Türkiye parti kapatmakla bu sorunu çözemez, ortak akılla, diyalogla, mantıkla ancak sorunlarını çözebilir. Daha önce aldığımız kararların arkasındayız, o kararlarımız aynı şekilde işleyecektir.”





'Kırılmanın yüksek noktaya ulaşmaması önemli...'





Ahmet Türk, kararlar “insanların yaşadığı kırılmanın yüksek noktaya ulaşmaması için hassasiyet göstereceklerini” söyledi. Türk şöyle devam etti:





“Mutlaka demokrasi ve barış zafere ulaşacaktır. Ne kadar engellenirse engellensin barış ve demokrasi üstün gelecektir. Böyle bir süreci yaşamak elbette insalarda bir kırılma yaratır. Bu kırılmanın gerçekten çok daha yüksek bir noktaya taşınmaması için hepimiz hasassiyetle izleyeceğiz. Sürecin hassasiyetini kavrıyoruz. Bugün için benim ylasaklanmış olmam, Aysel Tuğluk'un yasaklanmış olması, 37 kişinin yasaklanmış olması siyasetin, demokrasi mücadelesinin biteceği anlamına da gelmez.”





İstifa dilekçeleri Meclis'e gidiyor





Türk, DTP milletvekillerinin istifalarıyla ilgili bir soru üzerine “Sanıyorum arkadaşlarımız bu konudaki dilekçelerini Meclis'e ulaştıracaktır” dedi.





Görüntü alabilmek için gazeteciler arasında büyük bir kargaşa yaşanan açıklama sonrasında Ahmet Türk soru yanıtlamayarak partiden ayrıldı.





DTP'lilerin geçerli istifası ara seçim gerektiriyor





Anayasa'nın “Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri” başlığını taşıyan 78. maddesi,TBMM üyeliklerinin yüzde 5'inin (28) boşalması halinde “3 ay içinde ara seçime gidilmesini” hükme bağlıyor.





Anayasa'nın bu hükmü nedeniyle, TBMM üyeliği düşen Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk'un dışında kalan 19 DTP milletvekilinin de istifa etmesi, bu girişimin kabul edilmesi ve ek 1 istifanın daha olması durumunda ara seçime gitmek zorunlu olacak.



Halen parlamentoda boş bulunan 6 sandalye de dikkate alındığında, DTP'lilerin istifasıyla parlamentodaki boşalan sandalye sayısı 27'ye ulaşıyor. ÖDP'den ayrılarak bağımsız kalan Ufuk Uras'ın da istifa edebileceği belirtiliyor. Uras ya da başka bir ismin daha istifa etmesi halinde Anayasa'nın öngördüğü yüzde 5'lik 28 boş sandalye sınırına ulaşılıyor.





Ara seçim kararı AKP'ye bağlı





Ancak Anayasa'nın 84. maddesine göre, milletvekillerinin istifası, ancak TBMM Genel Kurulu'nun onayıyla mümkün olabiliyor. “Milletvekilliğinin düşmesi” başlığını taşıyan 84. maddenin 1. fıkrası, “İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nca tespit edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca kararlaştırılır” hükmünü taşıyor.





Anayasa'nın bu hükmüne göre, Genel Kurul'da çoğunluğu elinde bulunduran AKP'lilerin tutumu, DTP'lilerin istifasının sonuç doğurması ya da doğurmamasında belirleyeci olacak.





Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un milletvekilliğinin düşmesi kararı, kesin hükmün TBMM ulaştırılmasından sonra geçerli olacak.





Halen parlamentodaki sandalye dağılımı şöyle:





AKP: 338

CHP: 97

MHP: 69

DTP: 21

Bağımsız: 9

DSP: 8

DP: 1

Türkiye Partisi: 1

Boş: 6



