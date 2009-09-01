DTP PKK'dan ateşkes isteyecek

Kürt sorununa demokratik çözüm sürecinde gözler İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın bugün yapacağı açıklamalar ile DTP'nin yarın Diyarbakır'da düzenleyeceği mitinge çevrildi.



DTP 1 Eylül Dünya Barış günü vesilesiyle Diyarbakır'da yapacağı mitingte PKK'ya 5 aydır sürdürdüğü ateşkesi uzatma çağrısı yapacağı kaydediliyor. Taraf'ın haberine göre; DTP, "Barışa imkan tanınması için TSK operasyonlarını durdurulmasını da isteyecek ve 40 bin insanınız öldü 40 bini daha ölmesin." mesajını verecek.



İstasyon meydanındaki mitingte konuşacak olan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, "Savaşta kaybedilen kaynaklar bu kez barışa harcansın. Cumhuryetin demokratikleşmesi için onurlu bir barışa evet diyoruz" yönünde bir konuşma yapacağı belirtiliyor.



Binlerce beyaz bayrak



DTP, Diyarbakır mitinginde barış havasını sembolize etmek üzere binlerce beyaz bayrak dağıtacak.



Miting öncesi Diyarbakır'da toplanan DTP milletvekilleri ile belediye başkanları da Sümer Park'ta kurulan çadırlarda 'barış nöbeti' tutarak geceyi geçirecekler.



Miting için 250 bin el broşürü, 110 billboard afişi 10 bin sinema ile 10 bin adet lolipop hazırlandığı belirtildi.

