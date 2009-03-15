DTP: Ölüm kuyuları önceden temizlendi

DTP Hukuk Komisyonu Başkanı ve Batman Milletvekili Bengi Yıldız ölüm kuyularındaki cesetlerin kazı başlamadan önce temizlendiğini iddia etti.



PKK itirafçısı ve JİTEM elemanı Abdulkadir Aygan’ın itirafları sonrası Silopi’deki BOTAŞ kuyularında iki haftadan bu yana yapılan aramalarda, insan iskeleti yerine parça parça kemikler ve giysi parçalarının bulunması, kuyuların önceden temizlendiği iddiasını gündeme getirdi. Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, kuyulardan 1994 yılında dört ceset çıkartıldığını anımsatırken, DTP Hukuk Komisyonu Başkanı ve Batman Milletvekili Bengi Yıldız “Kesin temizlendi. Ancak o kadar çok insanın öldürüldüğü yerde emareler kalıyor” dedi.



Silopi’deki kuyularda yapılan araştırmalar dün tamamlandı. Radikal gazetesinin haberine göre araştırmalar Doruklu köyündeki kimsesizler mezarlığında sürecek. Bir haftadır üç ayrı yerde süren araştırmalarda kafatası, 17 kemik parçası, bir eldiven, bir bere, bir tutam saç, bir çorap, düğümlü ip, terlik ve yanık elbise parçası bulunduğu açıklandı. Parçaların üzerinde kan izi aranması için Adli tıbba yollanacağı öğrenildi.



Şırnak Baro Başkanı Nurşirevan Elçi, BOTAŞ arazisinin ilk olarak 1994 yılında açıldığını ve dört insan cesedi çıkartıldığını anımsatarak, “Kuyular, 10 yıldır da müdahaleye müsait bir şekilde korumasız, sahipsiz kaldı. Biz de aylar önce başvurmuş olamamıza rağmen ancak araştırma için izin verildi. Bu süre zarfında bir temizlik yapılmış olabilir” dedi.



‘Emareleri bile yeter’



DTP’li Yıldız ise kuyuların önceden temizlendiği konusunda daha kararlı: “Kesin temizlendi. Dikkat ederseniz belirli bir süre de engellendi kazı. Çok sayıda cesedin atıldığı yerlerde yüzde 100 temizlik gerçekleştirmek imkânsız. Gördüğünüz gibi belirli emareler kalmış. Temizlenmiş olmasına rağmen bulguya rastlanması çok sayıda insanın öldürülerek atıldığını ortaya koyuyor. Bir tek insan kemiği bile çıksa, o itirafçıların ve diğerlerinin söylediği iddialarını doğru olduğunu gösterir. Bundan sonra beklentimiz bu olayların Ergenekon davasına dahil edilmesi.”



Tuncay Güney ile itirafçı Abdulkadir Aygan, 1990’larda öldürülen pek çok kişinin asitle yakılıp BOTAŞ ve Cizre-Silopi güzergâhındaki bazı kuyulara gömüldüğünü iddia edince 70 kayıp yakını ve Şırnak Barosu avukatları, kuyuların açılması için Silopi Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmuştu. Kuyulardaki kazı ve aramalar beş gün boyunca sürdü.



