DTP 'Müzakere Çalışma Grubu' kurdu

T24 - DTP, hafta sonu Ankara'da yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Abdullah Öcalan'ın avukatları aracılığı ile yaptığı açılım açıklaması üzerine "Müzakere Çalışma Grubu" kurdu.



DTP yeni dönemde ‘Türkiye partisi’ imajını kazanmaya yönelik çalışmalar yapmayı planlıyor. Bugüne kadar ‘etnik siyaset’ izlediği yönünde eleştirilere neden olan DTP’nin, bu izlenimi silmek için söylem ve siyasi çalışmalarında değişikliklere gitmesi bekleniyor. Bu çerçevede Parti Meclisi’nde (PM) yeni yeni isimlere yer veren DTP, kongrede Türkiye’de sosyal demokrat muhalefet eksikliği olduğuna dikkat çekerek sol çevrelere “Birleşin” çağrısı yapıttı.



DTP ve öncesinde aynı siyasi düşünce ekseninde kurulan partiler bugüne kadar yapılan seçimlerde en fazla yüzde 6.2 oranında oy aldı. Önümüzdeki seçimlerde yüzde 10 barajını aşmayı hedefleyen DTP, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerde çalışmalara ağırlık verecek.



DTP, kongrede tüzüğünün 81. maddesine yaptığı ekle Irak’ın Süleymaniye, İran’ın Urmiye ve Suriye’nin Halep kentlerinde de temsilcilik açmayı kararlaştırdı. Böylece DTP Brüksel ve ABD’nin ardından Ortadoğu’nun üç ülkesinde de temsilcilik açmış olacak.



PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığıyla geçen hafta yaptığı açıklamada dile getirdiği açılım için ‘Müzakere Çalışma Grubu’nun kurulması da kongre kararıyla benimsendi. Aynı kararda Anayasa, Küresel Kriz, Diplomasi ve Uluslararası Kürt Konferansı için de çalışma grupları oluşturulması benimsendi.



DTP, tüzük değişikliğiyle daha önce PM’ye karşı sorumlu olan Gençlik ve Kadın Meclisleri’ni daha özerk bir hale getirdi. DTP Genel Başkanı milletvekili olduğunda yeni bir karar almaya gerek kalmadan Grup Başkanı seçilmesi de karar altına alındı.