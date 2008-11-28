DTP mitinginde çatışma

Ardahan'da bugün DTP’nin mitingini protesto eden grubun çürük domates atmasıyla başlayan taşlı- sopalı kavgada 1'i polis 6 kişi yaralandı. Müdahale eden polis tarafları yarım saatte ayırırken, iki gruptan bazı kişiler gözaltına alındı. DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, protestocu grubu polislerin yönlendirdiğini ileri sürdü.



DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna ile milletvekilleri Aysel Tuğluk, Pervin Buldan, Özdal Üçer, Fatma Kurtulan ve Nezir Karabaş’tan oluşan parti heyeti, geceyi geçirdikleri Kars’tan sabah saatlerinde Ardahan’a haraket etti. DTP’li heyetin Ardahan’daki ilk durağı Hasköy oldu. Burada geçen hafta Hatay’da öldürülen PKK’lı Ümit Yılmaz’ın evini ziyaret eden heyet, teröristin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.



Buradan 20 araçlık konvoyla Ardahan kent merkezine giren milletvekilleri Kongre Meydanı'ndaki DTP il merkezi önünde saat 11.00’de düzenlenen mitinge katıldı. Parti otobüsünün üstüne çıkan Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, meydandaki 600 kadar partiliye hitap ederken, daha önceden meydanın alt tarafında ellerinde bayraklarla toplanan yaklaşık 300 kişilik grup protestoya başladı. DTP'lilere ‘yuh’ çeken protestocular, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı.



Miting meydanındakiler de protesto gruba tepki gösterince gerginlik tırmandı, protestocular DTP'lileri çürük domates yağmuruna tuttu. Konuşmasında hükümetin ABD'den destek aldığını söyleyen Emine Ayna, AKP'nin elinde iki koz kaldığını, bunlardan birinin müsülmanlık diğerinin dargelirlilere yardım olduğunu söyledi. Ayna, gerginlik nedeniyle konuşmasını kısa tuttu.

Yaklaşık yarım saat süren mitingte Emine Ayna henüz otobüsün üzerinden inmeden protestocular, polis barikatını aşarak meydana giren grupla DTP'liler arasında taşlı- sopalı çatışma çıktı. DTP milletvekillerinin içinde bulunduğu parti otobüsünün camları kırıldı. Ardahan Vali Vekili Ali Fuat Atik, Emniyet Müdürü Kemal Sonunur'un olayların yatıştırılması için çaba harcadıkları dikkati çekti.



Yaklaşık yarım saat süren çatışma takviye gelen polis ekiplerince önlenirken, 1'i polis 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı. DTP milletvekilleri kent çıkışındaki bir akaryakıt istasyonundan, İçişleri Bakanlığı'nı arayarak önlem alınmasını istedi. Yeniden kent merkezine dönen DTP milletvekilleri, parti binasında Ardahan Vali Yardımcısı Alper Balcı ile görüştü.



Emine Ayna: Önlem alınmamış



DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Ardahan’a geldikleri için pişman olmadıklarını söyledi. Ayna “Biz buralara gelerek ırkçılığı kıracağız. Hiçbir önlem alınmamış. Program yaptığımız noktaya çok yakın bir yerde bir grup konuşlandırılmış. İsteselerdi, bu grubu çok daha uzakta tutabilirlerdi. Biz gezi programını vermemize rağmen her hangi bir önlemin alınmadığını gördük. Yerel yöneciticiler AKP’nin vali ve kaymakamı olmuştur” dedi.



'Polis ülkücü grubu yönlendirdi'



DTP'nin giderek güçlendiğini, iktidarın bundan endişe duyduğunu ileri süren Emine Ayna, protestocuları polisin yönlendirdiğini iddia etti. Emine Ayna şunları söyledi:

“Bizi buradan kaçıracaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. Maskeleri düştü. Ben kendi gözlerimle gördüm. Bir polis memuru orada bulan ülkücü grubu bana doğru yönlendirdi ve taş atmalarını söyledi. Burada sivil kıyafet giyerek kamufle olmaya çalışan bazı kesimlerin bize saldırdıklarını görmüş olduk. İçişleri Bakanlığı'na sorunlular hakkında suç duyurusunda bulanacağız. Olaylarla ilgili 4- 5 arkadaşımızın gözaltına alındığını biliyoruz ve yine o kadar kişi da yaralı. Biz gelemeden her taraf bayraklarla donatılmış. Bizim bayrakla bir sorunumuz yok.”

DTP milletvekilleri daha sonra parti otobüsünün kırılan çamlarını naylonlarla kapatarak Göle İlçesi'ne gitti.



Gerginlik geceden başlamıştı



Dün miting öncesinde kent merkezinde toplanan yaklaşık 100 kişi, ‘Ardahan’da PKK istemiyoruz’, ‘Apo’nun pi..leri Ardahan’a giremez’ sloganları attı. Vatandaşlar cadde ve sokakları da Türk bayraklarıyla donattı.

DTP’nin eşbaşkanları, milletvekilleri ve genel merkez yöneticilerinin 23 Kasım’da Hakkari’de başladığı Doğu ve Güneydoğu bölge gezisinin Ardahan durağı öncesinde kentte gerginlik yaşandı. Bugün akşam saatlerinde Kongre Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 100 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Apo’nun pi..leri Ardahan’a giremez’, ‘Ya Allah Bismillah Allahuekber’, ‘Ardahan’da PKK istemiyoruz’, ‘Apo’nun pi..leri yıldıramaz bizleri’, ‘Ardahan Türk’tür Türk kalacak’, ‘Türk - Kürt kardeştir’, ‘Apo pi..tir, pi.. kalacak’ sloganları attılar.

MHP eski İlçe Başkanı Levent Pehlivan, DTP’lilerin Ardahan’a giremeyeceğini öne sürerek, “Arkadaşlar yarın DTP’liler gelecek. Ardahan’a sokmayacağız. Sabah yeniden toplanacağız. Bütün Ardahanlılar'ın duyarlılığını bekliyoruz” dedi. Polisin müdahale etmediği kalabalık bir süre sonra sessiz bir şekilde dağılırken, vatandaşlar kent merkezinde cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla donattı.



