DTP lideri Türk de ifadeye çağrılmış

DTP’li 5 milletvekilinin ifade vermek üzere mahkemeye çağrılmasıyla başlayan krize, partinin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün de dahil olması gündeme geldi. Ahmet Türk'e de bir başka dava nedeniyle iki kez ifade çağrısı yapıldığı, Türk'ün gitmediği ortaya çıktı.



Meclis ile yargıyı karşı karşıya getiren 5 DTP'li milletvekilinin ifade verme krizi hala çözülemedi.



Mahkeme, daha önce çağrıldıkları halde ifade vermeye gitmeyen Selahattin Demirtaş, Emine Ayna, Fatma Kurtulan, Aysel Tuğluk ve Sabahat Tuncel'in gerekirse polis zoruyla ifadeye getirilmesini istiyor.



Meclis Başkanlığı’nın çözmeye çalıştığı bu krizin sadece beş milletvekiliyle sınırlı olmadığı anlaşıldı.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün de yargılandığı bir dava nedeniyle ifade vermesi gerekiyor.

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, ifade vermesi için Türk'e iki kez çağrı yaptı. Ancak Ahmet Türk ifade vermeye gitmedi.



26 Mayıs'ta davanın yeni duruşması var. Bu duruşmaya da gitmemesi durumunda Ahmet Türk hakkında polis zoruyla getirilmesi yönünde karar çıkması bekleniyor.



Meclis Başkanlığı mevcut krizi çözse dahi, yeni krizler de kapıda. Zira zorla ifadeye getirilmesi istenen Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında başka davalar da bulunuyor.



Tuğluk'un bu davalarda hala ifadesinin alınmadığı ve hakkında ikinci bir zorla getirilme kararı verilebileceği belirtiliyor.



Meclis Başkanlığı, milletvekillerinin polis zoruyla götürülmesi noktasına gelmeden krizi çözmeye çalışsa da suçlamaların terör kapsamında olması nedeniyle Özel Yetkili Başsavcıvekilliği'nin zorla getirme kararını elden polise verebileceği belirtiliyor.



Bu durumda Meclis Başkanlığı devreden çıkacağı için polisin milletvekillerini herhangi bir yerde gözaltına alarak mahkemeye götürmesi mümkün.

