DTP koruculuk için araştırma istedi

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 arkadaşı, koruculuk sistemiyle ilgili Meclis Araştırması açılması istemiyle önerge verdi.



TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın, köy koruculuğu sisteminin sorgulanmasını zorunlu hale getirdiği belirtildi.



Bakanlar Kurulu kararıyla 1985'ten itibaren Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanmaya başlanan koruculuk sisteminde, 22 ilde 47 bin 819 geçici köy korucusu, 32 ilde 24 bin 88 gönüllü köy korucusu olmak üzere toplam 71 bin 907 korucunun görev aldığı kaydedilen önergede, Nisan 2003 itibariyle muhtelif adli suçlara karışan 2 bin 376 köy korucusu hakkında yasal işlem yapıldığı ileri sürüldü.



Kamuoyunda, koruculuk sisteminin lağvedilmesine yönelik beklentilerin bulunduğu savunulan önergede, "koruculuk sisteminin yol açtığı tahribatların neden ve sonuçlarıyla birlikte araştırılması ve aynı zamanda bu sistemin lağvedilmesi" başta olmak üzere, alınacak önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması istendi.

