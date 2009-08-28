DTP: Kırmızı çizgilerimizi herkes görsün

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde partisinin düzenleyeceği miting için halka Diyarbakır'dan çağrıda bulundu.

DTP il Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Türk, Kürt halkınını orada toplanmasını istedi ve "Ufukta buluşalım. Kürt halkının kırmızı çizgilerini herkes görsün" dedi.

Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonlara da değinen Ahmet Türk, "bu operasyonlar halkın barışa olan inancını azlatmaya yol açmıştır" diye konuştu.

Hükümetin Kürt açılımıyla ilgili soruları da yanıtlayan Türk, elinde silahı bulunanları dışarıda tutan bir tavırla barışa ulaşılamayacağını söyledi.