T24 LogoT24 Logo
Gündem

DTP: Kırmızı çizgilerimizi herkes görsün

DTP Genel Başkanı Türk, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde partisinin düzenleyeceği miting için çağrıda bulundu.

28 Ağustos 2009 03:00

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde partisinin düzenleyeceği miting için halka Diyarbakır'dan çağrıda bulundu.

DTP il Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Türk, Kürt halkınını orada toplanmasını istedi ve "Ufukta buluşalım. Kürt halkının kırmızı çizgilerini herkes görsün" dedi.

Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonlara da değinen Ahmet Türk, "bu operasyonlar halkın barışa olan inancını azlatmaya yol açmıştır" diye konuştu.

Hükümetin Kürt açılımıyla ilgili soruları da yanıtlayan Türk, elinde silahı bulunanları dışarıda tutan bir tavırla barışa ulaşılamayacağını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24