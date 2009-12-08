T24 - Bir grup aydının DTP’nin kapatılmaması için başlattığı kampanya, yeniden gündemde.







‘DTP’yi kapatmayın! Vekillere dokunmayın’ sloganıyla başlatılan imza kampanyasına, davanın gündemden düşmesi üzerine ara verilmişti. Ancak davanın bugün görüşülmesi kararlaştırılınca “Siyasal demokrasinin sınırlarının kısıtlanması değil genişlemesi için, adalet duygusunun güçlenmesi ve yaygınlaşması için, Kürt sorununda demokratik barışçıl umutların körelmemesi için Demokratik Toplum Partisi kapatılmamalıdır” içerikli bildiriyle imza kampanyası başlatıldı. Bildiriye imza atan isimlerden bazıları şöyle:



“Adalet Ağaoglu, Atilla Keskin, , Aydın Engin, Baskın Oran, Deniz Türkali, Eren Keskin,Hakan Tahmaz, Eşber Yağmurdereli, Ferhat Kentel, Fethiye Çetin, Filiz Kocali, İpek Calışlar, Ertuğrul Kürkcü, Saruhan Oluç, Gençay Gürsoy, Şenol Karakaş, Jaklin Çelik, Mahir Sayın, Leman Yurtsever, Levent Tüzel, Memet Ali Alabora, Murat Çelikkan, Murat Aksoy, Oral Calışlar, Orhan Miroğlu, Osman Kavala, Oya Baydar, Özlem Dalkıran, Sami Evren, Semiha Kaya, Roni Margulies, Rojin Ülken, Tayfun Mater, Teslim Töre, Turgay Ogur, Vedat Türkali, Yalçın Ergundoğan, Yaman Yıldız, Yıldız Önen, Yıldız Ramazanoğlu, Mahir Günşiray, Kerem Kabaday, Zeynep Tanbay..”

“DTP Kapatılmasın” diyenler bugün Taxim Hill Otel’de basın toplantısı düzenleyecek.