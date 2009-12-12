DTP kapatıldı, sokaklar karıştı

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Hakkari ve Van'da DTP'nin kapatılmasını protesto eden gruplara polis müdahale etti. Emniyet amiri ile polis memuru grup tarafından linç edilmek istendi.

Hakkari'de DTP'nin kapatılması kararını protesto eden gruptan bazı kişiler, güvenlik önlemi alan zırhlı araçlara ve polislere taşla saldırdı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiği habere göre, bu sırada bir emniyet amiri ile polis memuru ise grup tarafından linç edilmek istendi.

Kapatılan DTP'nin eski yöneticilerinin çabası sonucu, emniyet amiri ve polis memuru, grubun arasından çıkarılarak, uzaklaştırıldı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından mahalle aralarında ateş yakıp barikat kurdu.

Güvenlik güçleri, mahallelerde gösterilerini devam ettiren grubu dağıtmaya çalıştı. Bu sırada Gazi Mahallesi'nde evinin önünde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kız çocuğu yaralandı.

Yakınları tarafından bir süre kucakta taşınan kız çocuğu, daha sonra Gazi Mahallesi'ne gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Van'da emniyet müdürü yaralandı

Van'da, DTP'nin kapatılmasını protesto eden grubun taş atması üzerine polis müdahale etti, emniyet müdür yardımcısı atılan taşla yaralandı.

Anayasa Mahkemesinin DTP'nin kapatılmasına oybirliğiyle karar vermesini protesto eden grup, kapatılan DTP'nin eski il binası önünde toplandı. Burada bir süre slogan atan grup, kapatılan partinin il yöneticilerinin uyarısı üzerine dağılmaya başladı.

Dağılmaya başlayan gruptan bazı kişiler, bu sırada güvenlik önlemi alan polislere taşla saldırdı. Saldırı esnasında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Önder Okşan, kulağına isabet eden taşla yaralandı.

Polisin biber gazıyla müdahalesi üzerine grup ara sokaklara dağıldı.







Sokak gösterileri dün akşam başlamıştı

Kapatma kararını protesto eden gruplar yurdun çeşitli bölgelerinde olaylar çıkardı. Olay çıkan yerlerden bazılar şöyleydi:Diyarbakır'ın Bağlar, Silvan ve Bismil ilçelerinde izinsiz gösteri yapan gruplara polis müdahale etti.DTP'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla Bağlar, Silvan ve Bismil ilçelerinde toplanan gruplar, uyarılara rağmen dağılmayarak polise taş, havai fişek attı. Polis gruplara tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahalede bulundu.Gruplar ara sokaklara kaçarak dağıldı. Çıkan olaylarda bazı kişiler gözaltına alındı.Hakkari'de bazı göstericiler, Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması kararını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri yaptı.Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın DTP'nin kapatıldığını açıklamasının ardından akşam saatlerinde Yeni Mahalle ve Keklikpınar mahallesinde bir araya gelen göstericiler, yollara barikat kurarak ateş yaktı.Polis, izinsiz gösteri yaparak DTP'nin kapatılmasını protesto eden gruplara gaz bombaları ile müdahale etti.Göstericiler ise, polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı.Beyoğlu'nda polis ekipleri, kendilerine taş atan gruba biber gazıyla müdahale etti.DTP İstanbul İl Başkanlığı önündeki açıklamanın ardından Dolapdere'deki Bilgi Üniversitesi yerleşkesi civarına gelen bir grup, Dolapdere Bulvarı'nda bekleyen Çevik Kuvvet ekiplerine taş atmaya başladı.Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler dağılarak ara sokaklara kaçtı.