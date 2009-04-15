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DTP Kadın Meclisi üyeleri yargılanıyor

DTP Milletvekili Tuncel'in de aralarında bulunduğu DTP Kadın Meclisi üyesi 23 kişinin "Suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi.

15 Nisan 2009 03:00

DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu DTP Kadın Meclisi üyesi 23 kişinin "Suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanık Sara Aktaş'ın avukatı Mehmet Nuri Özmen katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, duruşma gününü bildiren çağrı kağıdının, milletvekili Sebahat Tuncel'in sekreterine tebliğ edildiğini kaydetti.

Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, sanık Tuncel'in ifadesinin alınmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı Şatır, yargılandığı suça ilişkin kanun maddeleri ve yargılanması ile ilgili Anayasal ve yasal hükümler belirtilerek, Tuncel'in duruşma günü hazır olması için TBMM Başkanlığına son kez müzekkere yazılmasına karar verildiğini açıkladı.

Mahkeme heyeti bu nedenle duruşmayı erteledi.

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