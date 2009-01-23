DTP, JİTEM’in araştırılmasını istedi

DTP, JİTEM'in uygulamalarının araştırılması için hazırladığı Meclis araştırma önergesini, TBMM Başkanlığına sundu.



Şırnak Milletvekilleri Sevahir Bayındır ve Hasip Kaplan, Parlamento'da basın toplantısı düzenleyerek, araştırma önergesinin içeriği hakkında bilgi verdi.



Çetelerle mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Bayındır, "Silopi kayıpları" hakkında yaptığı konuşmaya, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in tepki gösterdiğini anımsattı. Bayındır, "Gündeme getirdiğimiz iddialar, yerli yersiz değildir. Meclisi göreve çağırmak görevimizdir. Görevimizi yapıyoruz" dedi.



Hasip Kaplan da JİTEM'in Silopi'de kurulduğunu ve BOTAŞ tesislerinde üstlendiğini iddia etti. JİTEM'in bugüne kadar kabul edilmediğini, oysa işlenen faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkarıldığını savunan Kaplan, konunun araştırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Kaplan, Meclis'in, ülkenin gerçek gündemiyle ilgili görev ve sorumluluk üstlenmesini istedi ve "DTP, çete davalarının ne savcısıdır ne de avukatıdır. Biz, bu davaların mağduruyuz, müdahiliyiz, davacısıyız" diye konuştu.



Kaplan, 2001 yılında ilçe jandarma komutanlığına çağrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar Tanış ile ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz'in ailelerini 25 Ocakta, Genel Başkan Ahmet Türk ile ziyaret edeceklerini ve konuya dikkati çekeceklerini söyledi.



‘Jüpiter’den adaylar aradı’



Bir gazetecinin, AK Parti'nin, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu olduğunu ifade ederek, seçim sonucunun ne olacağını sorması üzerine Kaplan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır adayını açıklamakta çok zorlandığını iddia etti. "En sona bıraktı, çok uğraştı, Jüpiter'den adaylar aradı ama sonuçta eski adayını koydu" diyen Kaplan, demokratik bir şekilde yarışacaklarını ve Diyarbakır halkının sandıkta en güzel cevabı vereceğini kaydetti.



‘Faaliyetleri araştırılmalı’



Araştırma önergesinin gerekçesinde, Susurluk raporunda, özel timlerin sevk ve idaresini koordine etmek için jandarma içinde JİTEM diye adlandırılan bir grubun faaliyete geçirildiğine yer verildiği ifade edildi.



JİTEM'in varlığı inkar edilse de kaldırıldığı, tasfiye edildiği, personelinin başka birimlere dağıtıldığı söylense de halen varlığını ve etkisini sürdürdüğü iddia edilen araştırma önergesinde, "Bu kesimlerin kırsal alanda yetkili, etkili ve serbestçe hareket edebilmeleri, giderek görev dışına çıkmaları ve içlerinde suç işleyenlerin hoşgörü ile karşılanmaları ve korunmaları karşısında, faaliyetlerinin araştırma konusu yapılması zarureti ortaya çıkmaktadır" denildi.



Önergede, "JİTEM ve Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetler konusunda politikaların ve uygulamaların araştırılması, gerekli çalışmaların yapılması için Meclis araştırması açılmasını" istendi.

