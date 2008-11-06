DTP ilçe başkanı tutuklandı

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Biga İlçe Başkanı Birhat Akdeniz tutuklandı.



Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesi'nde, daha önce yaptığı bir konuşma nedeniyle "suç ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yargılandığı davada 90 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunduğu öğrenilen Akdeniz, Biga'da gözaltına alındı.

Biga Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdeniz, hakkındaki gıyabi tutukluluk kararı vicahiye çevrilerek Çanakkale Cezaevine gönderildi.