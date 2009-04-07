DTP İl Başkanı’na gözaltı

DTP Bursa İl Başkanı Hüseyin Diken ve Erhan B. terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

DTP Bursa İl Başkanı Hüseyin Diken ve Erhan B, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, DTP İl Başkanlığında arama yaptı. Aramada, bazı yasak yayınların ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili DTP İl Başkanı Diken ve yayınların kendisini ait olduğunu öne süren Erhan B, gözaltına alındı. Diken ve Erhan B, sorgularının ardından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi."