DTP İl Başkanı tutuklandı

İstanbul'da hafta sonunda izinsiz gösteri yapmak isteyen Demokratik Toplum Partisi (DTP) İstanbul İl Başkanı ve Fatih ilçe başkanı tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan basın açıklamasında, izinsiz eylemlerde 61 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan DTP İstanbul İl Başkanı Halil Aksoy ile Fatih İlçe Başkanı Mehdi Tanrıkulu tutuklandığı diğer şahısların ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.Emniyetin sitesindeki açıklama şöyle: "Terör Örgütü elebaşına sözde kötü muamele yapıldığını protesto amacıyla bir siyasi partinin il ve ilçe teşkilatları organizesinde, 02.11.2008 Pazar günü saat 14:00'de Beyoğlu Taksim Meydanında geniş katılımlı kanunsuz gösteri yapılacağı çağrısının internet sitelerinden öğrenilmesiyle Taksim Meydanı başta olmak üzere ilimiz genelinde etkin emniyet tedbirleri alınmıştır.02.11.2008 günü 13:30 sıralarında Taksim bölgesinde söz konusu siyasi parti il binasının bulunduğu sokak ve bazı sokaklarda kanunsuz gösterilere başlayan, çevreye saldırarak taşkınlık yapan kişilere yasal müdahalede bulunulmuş, yakalanarak gözaltına alınan 61 şahıstan söz konusu parti il başkanı ve Fatih İlçe Başkanı "Terörle Mücadele Kanununun 7/2 (terör örgütü propagandası yapmak) ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununun 32/1. (Kanunsuz eyleme çağrı) maddesine muhalefet gerekçesiyle 03.11.2008 günü sevk edildikleri adli makamca tutuklanmış, diğerleri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardır"