DTP İl Başkanı gözaltında

Konya'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda DTP İl Başkanı Ayfer Yılmaz gözaltına alındı.





Konya'da polisin düzenlediği terör örgütü operasyonunda, DTP Konya İl Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çoğu üniversite öğrencisi 12 kişiyi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve üyesi olduğu öne sürülen bir grubun kentte yapılanma içerisinde olduğunu tespit etti.



Aylarca süren çalışmanın ardından ekipler, bu sabaha karşı Konya merkez ile birlikte İstanbul ve Antalya'da eşzamanlı operasyon düzenledi.



Polis, Konya'da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak oturduğu Bosna Hersek Mahalllesi'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, DTP Konya İl Başkanı Ayfer Yılmaz ile birlikte çoğu Selçuk Üniversitesi öğrencisi 12 kişiyi gözaltına aldı.



Şüpheliler, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Operasyon kapsamında 18 kişinin arandığı gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.



