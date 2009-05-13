T24 LogoT24 Logo
Gündem

DTP İl Başkanı gözaltında

Konya'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda DTP İl Başkanı Ayfer Yılmaz gözaltına alındı.

13 Mayıs 2009 03:00

Konya'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda DTP İl Başkanı Ayfer Yılmaz gözaltına alındı.


Konya'da polisin düzenlediği terör örgütü operasyonunda, DTP Konya İl Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çoğu üniversite öğrencisi 12 kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve üyesi olduğu öne sürülen bir grubun kentte yapılanma içerisinde olduğunu tespit etti.

Aylarca süren çalışmanın ardından ekipler, bu sabaha karşı Konya merkez ile birlikte İstanbul ve Antalya'da eşzamanlı operasyon düzenledi.

Polis, Konya'da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak oturduğu Bosna Hersek Mahalllesi'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, DTP Konya İl Başkanı Ayfer Yılmaz ile birlikte çoğu Selçuk Üniversitesi öğrencisi 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında 18 kişinin arandığı gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24