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DTP il başkanı adliyelik

Adana'da son günlerde terör örgütü PKK taraftarlarının yaptığı sokak eylemlerini yönlendirdiği iddia edilen DTP İl Başkanı Mehmet Zeki Karataş ve iki parti yöneticisi

24 Ekim 2008 03:00

ADANA'da son günlerde terör örgütü PKK taraftarlarının yaptığı sokak eylemlerini yönlendirdiği iddia edilen DTP İl Başkanı Mehmet Zeki Karataş ve iki parti yöneticisi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin, son günlerde artan sokak eylemleri nedeniyle yaptığı çalışmalar sonrası olayları yönlendirdiği öne sürülen DTP Adana İl Başkanı Mehmet Zeki Karataş, DTP Seyhan İlçe Başkanı Mehmet Nardan ve DTP Dikili Beldesi yöneticisi İbrahim Ecer geçen çarşamba günü gözaltına alındı. Sorguları iki gündür devam eden zanlılar, bugün, `Halkı suça tahrik', `Halkı isyana kışkırtmak' ve `Gösteri ve yürüyüş kanunlarına muhalefet' suçlamaları ile geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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