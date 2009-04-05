DTP, Halfeti olaylarını Meclis’e taşıyacak

DTP milletvekilleri Ayla Akat Ata ile İbrahim Binici, Şanlıurfa'da, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününe katılmak için Ömerli Köyü'ne yürümek isteyen gruba yönelik müdahaleyi, TBMM gündemine taşıyacaklarını söyledi.



Halfeti'nin Karataş mevkiinden kurulan güvenlik barikatında yaşanan olayları sert bir dille kınayan DTP'li vekiller, bu olayın takipçisi olacaklarını belirterek savcıları göreve davet etti.



DTP il binasında 2 göstericinin öldüğü olaylarla ilgili basın toplantısı düzenleyen DTP millektvekillerinden İbrahim Binici, “Sayın Öcalan'ın doğum günü nedeniyle sayıları on binleri bulan kitle Suruç İlçesi Onbirnisan beldesinde festival havası içerisinde yemeğini bölüştü. Ancak bu barış havası Ömerli köyünde bir savaşa dönüştü. Kürt halkının sayın Öcalan'a bir bağlılığı vardır. Bundan sonra böyle ölümler yaşanmasın istiyoruz'' dedi.



‘Aşırı güç kullandılar’



Ayla Akat Ata ise Halfeti olaylarında güvenlik güçlerinin sözlü ve filli saldırısına uğradığını iddia ederek, şöyle konuştu:



“7 yıldır bu topraklarda yapılan ziyaretler ne yazık ki 2 kişinin ölümünü beraberinde getirdi. Bu üzücü olay karışışında genel yaklaşım değişmemiştir. Kamu güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kuvvetler bir tehdit oluşturmaktadır. Burada seyahat özgürlüğü engellendi. Bu olaylara sebep veren devlet sorumludur. Dağın tepesindeki askerler, dağın eteğindeki insanlara gaz bombalarını kullanarak saldırdılar. Aşırı güç kullandılar ve bu olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. Yaralanan onlarca insan gözaltına alınmaktan korktukları için hastane yerine evlerde yaralarını sardılar. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu olay için savcıları göreve davet ediyoruz. Bizler de bu konunun takipçisi olacağız ve meclis gündemine taşıyacağız. Görüşmelerimizde `yaralı var, insanlar ölüyor' dediğimizde, bize güvenlik güçleri `Bizim sıktığımız gaz bombasından kimse ölmez' yanıtını verdi. Bu saldırıları nefretle kınıyoruz.''

