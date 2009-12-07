DTP Esenler İlçe Başkanı Dursun tutuklandı

İstanbul'da, ''molotofkokteylli ve havai fişekli korsan gösteri yapmaya hazırlandığı'' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında DTP Esenler İlçe Başkanı Yılmaz Dursun'un da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün gözaltına alınan 15 kişi, emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevkedildi.

İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nca sorgulanan bu kişilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, aralarında DTP Esenler İlçe Başkanı Yılmaz Dursun'un da bulunduğu 11 kişi, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, Yılmaz Dursun'un da aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklanmasına, 1 kişinin de serbest bırakılmasına karar verdi.

Terörle mücadele şubesi tarafından önceki gün yapılan operasyonlarda, 42 adet molotof kokteyli, 2 kutu 16'lık havai fişek, 6 adet bomba yapımında kullanıldığı bildirilen metal kutu ve vida, 2 adet meşale, 3 adet sapan, 6 adet türlü boyutlarda demir ve tahta sopa, 1 adet megafon, 125 adet maske, örgütsel poster, pankart ile doküman ve yayın ele geçirilmişti.