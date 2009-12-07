T24 LogoT24 Logo
Gündem

DTP Esenler İlçe Başkanı Dursun tutuklandı

07 Aralık 2009 03:02

İstanbul'da, ''molotofkokteylli ve havai fişekli korsan gösteri yapmaya hazırlandığı'' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında DTP Esenler İlçe Başkanı Yılmaz Dursun'un da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün gözaltına alınan 15 kişi, emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevkedildi.

İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nca sorgulanan bu kişilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, aralarında DTP Esenler İlçe Başkanı Yılmaz Dursun'un da bulunduğu 11 kişi, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, Yılmaz Dursun'un da aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklanmasına, 1 kişinin de serbest bırakılmasına karar verdi.

Terörle mücadele şubesi tarafından önceki gün yapılan operasyonlarda, 42 adet molotof kokteyli, 2 kutu 16'lık havai fişek, 6 adet bomba yapımında kullanıldığı bildirilen metal kutu ve vida, 2 adet meşale, 3 adet sapan, 6 adet türlü boyutlarda demir ve tahta sopa, 1 adet megafon, 125 adet maske, örgütsel poster, pankart ile doküman ve yayın ele geçirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24